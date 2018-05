Den 65-årige skandaleombruste skuespiller Roseanne Barr skrev en række tweets, efter det blev offentliggjort, at hun var blevet fyret på grund af racistiske udtalelser. Her inddragede hun skuespillerinden Whoopi Goldberg, der nu sætter Barr på plads.

Først blev den genoplivede kultserie 'Roseanne' aflyst, fordi Roseanne Barr havde skrevet en racistisk besked på Twitter om Valerie Jarrett, der arbejdede som seniorrådgiver for Barack Obama, da han var præsident. Barr sammenlignede blandt andet Valerie Jarrett med en abe.

'Roseannes udtalelse på Twitter er afskyelig, frastødende og hænger ikke sammen med vores værdier,' sagde topchefen for ABC's underholdningsafdeling, Channing Dungey, i en pressemeddelelse, efter de aflyste serien.

Roseanne Barr- Foto: VALERIE MACON Roseanne Barr- Foto: VALERIE MACON

Efter Barr blev fyret, skrev hun en række opdateringer på sin Twitter-profil. Her delte hun blandt andet et billede af Whoopi Goldberg iført en trøje, hvor Donald Trump skyder sig selv i hovedet.

Goldberg har tidligere været nødsaget til at påpege, at billedet, der stammer fra kvindemarchen 21. januar i protest mod Trump, er manipuleret. Dette gjorde hun endnu en gang i talkshowet 'The View' onsdag aften.

»I hendes Twitter-tirade efter hendes fyring, retweetede (delte, red.) hun et falskt billede af mig - så jeg må gentage mig selv: Her er sandheden om trøjen, jeg havde på til Kvindemarchen i New York. Der står skrevet: ''And you thought I was a nasty woman before? Buckle up, Buttercup',« siger Goldberg og fortsætter:

»En eller anden båtnakke har photoshoppet (billedmanipuleret, red.) et forfærdeligt billede (af Trump, red.) på trøjen, og hun (Roseanne Barr, red.) har delt det.«

Herefter kom den 62-årige Goldberg med et direkte budskab til Roseanne Barr.

»Bare fordi du blev taget med bukserne nede, skal du ikke forsøge at trække andre med ned. Stop dig selv. Der er tidspunkter, hvor man bliver nødt til at tage sig sammen, fordi man selv jokkede i spinaten.«

Valerie Jarrett er tidligere rådgiver for præsident Barack Obama. Foto: YURI GRIPAS Valerie Jarrett er tidligere rådgiver for præsident Barack Obama. Foto: YURI GRIPAS

Herefter tog hun sig tid til at slå fast med syvtommersøm, at det ene og alene er Roseanne Barrs egen skyld, at hun ikke længere har et tv-show.

Roseanne Barr har dog delt en form for undskyldning, idet hun har delt tweetet igen og nu skrevet, at det er falskt.

its fake — Roseanne Barr (@therealroseanne) May 30, 2018

Her er indslaget, hvor Whoopie Goldberg og resten af panelet i talkshowet taler om Roseanne Barr-skandalen: