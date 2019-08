Tænk, før du taler, lyder et gammelt ordsprog. Og meget tyder på, at den amerikanske skuespillerinde Whoopi Goldberg bør tage det til sig.

Hun er nemlig atter en gang endt i stormvejr på grund af en kommentar.

For blot et par måneder siden ragede hun uklar med Hollywood-stjernen Bella Thorne, og nu er den altså gal igen.

Denne gang er det Mariah Carey, der er genstand for den 63-årige skuespillerindes udtalelse.

Ifølge Fox News fandt episoden sted, da Whoopi Goldberg som vært på programmet 'The View' bød velkommen til skuespiller Jerry O'Connel.

Snakken faldt blandt andet på, at Jerry O’Connel spillede Mariah Careys kæreste i en af hendes gamle musikvideoer.

»Det er 20 år siden. Kan du tro det?« siger han om videoen, hvori Mariah Carey kun er 29 år.

Imens kigger Whoopi Goldberg mod sin medvært.

»Det er 20 kroppe siden,« hvisker hun med reference til, at Mariah Careys krop har ændret sig siden dengang.

Kommentaren er langtfra faldet i god jord hos alle.

På de sociale medier har brugere nu travlt med at udskamme 'Halløj i klosteret'-skuespillerinden for udtalelsen.

'20 kroppe siden? Whoopi Goldberg, din krop har også ændret sig mange gange. Hvad handler det her om? Du opfordrer altid folk til at være mere positive og høflige, og så gør du det her,' lyder det fra én, og en anden bakker op:

'Whoopi Goldberg, hav noget respekt. Du er ikke feminist, når du peger fingre ad en anden kvindes krop.'

Andre stiller sig uforstående over, at Whoopi Goldberg ikke har lært noget, siden hun sidst var i modvind. Her udtalte hun sig om nøgenbilleder, i forbindelse med at skuespillerinde Bella Thorne havde delt et nøgenbillede af sig selv som modsvar til en hacker, der truede hende.

»Hvis du er berømt, så er jeg ligeglad med, hvor gammel du er. Så tager man ikke nøgenbilleder af sig selv,« sagde Whoopi Goldberg.

Og det faldt så absolut ikke i god jord hos Bella Thorne. Det kan du læse mere om her.