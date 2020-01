Den legendariske Whitney Houston tog forældreløse Nick Gordon til sig, da han var 12 år gammel. Nu er han gået bort. Han blev kun 30 år gammel.

Han gik bort nytårsaften. Det gjorde han efter en overdosis.

Det skriver flere medier heriblandt People, som har fået den nedslående nyhed bekræftet af Nick Gordons bror.

»Vi er knust over tabet af mine smukke bror,« fortæller han til mediet.

»Han efterlader et stort tomrum i vores hjerter. Nicks kampe i livet var langt fra lette. Jeg vil for evigt være taknemlig for, at Gud gav os et øjeblik sammen i slutningen af Nicks liv, hvor jeg holdt ham i hånden, mens han sov ind.«

Ifølge Daily Mail blev Nick Gordon ramt af en række hjerteanfald nytårsaftensdag. Han blev kørt på Altamonte Springs Hospital, hvor han blev indlagt på intensivafdelingen.

Whitney Houston tog som tidligere nævnt den forældreløse Nick Gordon til sig og opfostrede ham. Gordon omtalte den legendariske sangerinde som 'mor', men han blev aldrig adopteret af hende.

Efter Whitney Houston afgik ved døden i 2012 stod Nick Gordon og Houstons datter Kristina Bobby Brown frem som kærester. Det var et stormfuldt forhold, der endte med, at hun blev fundet livløs i sit badekar. Hun sov ind seks måneder senere.