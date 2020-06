'Walking Dead'-skuespilleren Khary Payton har delt et dybfølt opslag om sit 11-årige barn.

I opslaget afslører den 48-årige skuespiller, der spiller rollen som King Ezekiel i den populære tv-serie, at hans søn anser sig selv som værende transkønnet.

'Dette er mit barn,' indleder Khary Payton opslaget.

'Et af de mest veltilpassede individer, jeg har mødt. Min søn, Karter. Karter med 'K', fordi det minder ham om mit navn. Han valgte det selv. For ser du, han var født som kvinde, men har altid identificeret sig som en mand,' fortsætter han.

Opslaget, som blev delt mandag aften, er på under 24 timer gået viralt og har fået flere hundrede tusinde likes.

Ifølge Khary Payton var det sønnen selv, der bad sin far om at fortælle, at han er transkønnet.

'Han mente, det ville være sejt, hvis jeg annoncerede det på de sociale medier,' skriver 'Walking Dead'-skuespilleren og fortsætter:

'Jeg fortalte ham, at der vil være mange, der vil støtte ham, men at der også vil være mange fjolser, som vil være grove. Han sagde blot: »Ja, jeg kender alt til trolls, far. Jeg kan godt håndtere dem.«'

Flere kendte personer har reageret på Khary Paytons opslag - deriblandt 'Star Wars'-skuespilleren Mark Hamill, som har sendt en thumbs up til opslaget.

'Der er ingenting, som er mere smukt end at se den glæde, dit barn får ved at opleve, hvad det betyder at være dem selv. Det her er hans rejse, og jeg tager med på den. Jeg håber, I alle vil få muligheden for at opleve den ubeskrivelige kærlighed, som jeg føler lige nu,' afslutter 'Walking Dead'-stjernen sit opslag.