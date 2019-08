Kia støtter kærestens beslutning, men hun indrømmer, at det ikke er nemt for hende.

Tidligere fredag kom det frem, at Kia ‘Sugar’ Sødergreen fra ‘Kongerne’ i fremtiden får markant længere afstand til sin kæreste, Walid ‘Knaldperlen’ Bechara, og parrets fælles søn, Marcus.

Men hun fortsat bor på et bosted på Sjælland og kæmper for at overvinde den fødselsdepression og fødselspsykose, der siden fødslen af sønnen i 2017 har krævet en lang række indlæggelser og budt på mange nedture, er Walid nemlig flyttet tilbage til Nordjylland for at bo tættere på sin familie, der kan hjælpe ham i hverdagen som alenefar.

Kia fortæller til Realityportalen, at Walid købte hus og flyttede ind 1. august, og det er ikke en beslutning, hun har det helt nemt ved. Alligevel forstår hun godt kærestens beslutning.

»Jeg synes, det er smadderhårdt og trist. Men jeg forstår godt Walle, så han kan få hjælp af sin familie med Marcus. Men det er supersvært at sluge, at jeg nu ser Walle lige så lidt, som jeg ser Marcus,« siger Kia.

Artiklen fortsætter under den søde video, hvor ‘Knaldperlen’ blev til den omsorgsfulde ‘Charmeperlen’ og tog sig af godt af ‘Sugar’, da hun havde brug for det.

Hver tredje uge

Walid har været støttende over for Kia igennem hele forløbet, og mens han har klaret jobbet som alenefar har han også været god til at besøge kæresten. Men de besøger kommer ikke til at ske ofte længere.

»Der vil gå uger imellem. Det er tre uger siden, jeg sidst så Walle – og det bliver nok sådan fremover. Desværre,« siger Kia og fortæller, at det ikke kan lade sig gøre, at hun kommer på et bosted tættere på familien.

»Nej, det er min kommune, som har anbragt mig her, så jeg skal være her. Men når jeg er på toppen igen, vil jeg kunne tage til Jylland og se dem lidt der, men som tingene er nu, er det begrænset, hvor meget vi kan se hinanden.«

Flytter aldrig fra København

Kia håber på, at Walid vil flytte tilbage til København, når hun engang er rask og kan hjælpe med sønnen. Hun har nemlig ingen planer om at rykke over broen.

»Han er glad for at være flyttet til sin familie. Han synes, dette valg var det bedste. Men jeg håber stadig på, at de flytter tilbage til mig i København, når jeg er frisk igen. Jeg kommer i hvert fald ikke til at flytte til Jylland lige meget hvad,« siger han og slår fast:

»Jeg flytter aldrig fra København igen.«

Hun fortæller, at parret har snakket om, at Walid i fremtiden skal flytte tilbage til hovedstaden.

»Vi har snakket om, at vi håber på, at tingene kan hænge sammen med, at de flytter tilbage til København i forbindelse med, at Marcus skal starte i skole. Han er nemlig skrevet op til privatskole i København. Der er godt nok fire år til, men der er håb.«

Det håber holder Kia fast i, mens hun kæmper en hård kamp for igen at komme på toppen.

