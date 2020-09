Efter syv års forhold er realitystjernerne Walid 'Knaldperlen' Becharra og Kia 'Sugar' Sødergreen gået fra hinanden.

Det fortæller Kia Sødergreen, der er kendt fra 'Kongerne af Marielyst', på Instagram.

'Walle og jeg har valgt at gå fra hinanden efter syv års forhold,' skriver hun kortfattet på det sociale medie og tilføjer i et hashtag, at hun er 'ked af det'.

'Knaldperlen' og 'Sugar' – som de blev kaldt i den forbindelse – mødte hinanden i realityshowet 'Kongerne af Marielyst' og blev hurtigt forelskede.

'Walle og jeg har valgt at gå fra hinanden , efter 7 års forhold.. #slåetop #ikkekærester #kedafdet'

Men lykken fik et ordentligt skår, da de i 2017 blev forældre til sønnen Marcus, og Kia Sødergreen fik en alvorlig efterfødselsreaktion.

Siden har realitydeltageren, der er uddannet sygeplejerske, haft mange og lange indlæggelser på psykiatrisk afdeling med kortere ophold på et lukket afsnit.

Undervejs har Kia Sødergreen åbent og ærligt fortalt om sine udfordringer og kamp for at lære sin søn at kende. Han har primært boet hos sin far – som altså, indtil nu, har stået trofast ved sin kærestes side, selv om det hele har været svært.

»Walle og jeg har det godt. Rigtig godt faktisk. Han støtter mig, alt det han kan, og han klarer alt med Marcus så flot. Walle besøger mig også hver dag, når jeg ønsker det. Han har fuldkommen chokeret mig – på den gode måde. Han er verdens bedste far. Og verdens bedste kæreste. Jeg kunne ikke drømme om en bedre,« sagde til Kia Sødergreen til Realityportalen i 2018.

Siden Kias indlæggelse har familien ikke boet sammen. Kia Sødergreen har boet på et psykiatrisk bosted, mens Walid Becharra og Marcus har boet i Nordjylland, hvor hans familie har hjulpet med at få livet som alenefar til at hænge sammen.

I juni fortalte Kia Sødergreen dog, at hun kunne mærke, hun snart var klar til at flytte fra bostedet.

»Jeg er begyndt at savne at være mig selv, og jeg kan mærke, at lysten til at komme hjem og bo er kommet. Jeg vil gerne hjem og komme tættere på min familie og venner. Så det er rigtig positivt, en god start,« sagde hun, men forklarede, at hun ville flytte til København for at bo alene i parrets fælles lejlighed.

Hun håbede samtidig, at Walid Becharra også ville flytte til hovedstaden, hvor Marcus allerede er skrevet op til en privatskole.

Onsdag – altså dagen inden, hun kunne annoncere forholdets afslutning – skrev hun på Instagram:

'Det er syv uger siden, jeg sidst så Walle og Marcus. Det er sgu hårdt! Savnet er stort!'