Kia og Walid var fredag til Reality Awards, hvor de for en stund skulle glemme hospital og fødselsdepression.

Det var en glad Kia Sødegreen, der sammen med kæresten, Walid Bechara, fredag aften dukkede op til Reality Awards. ‘Kongerne’-parret har været meget igennem, siden de i september 2017 blev forældre til sønnen Marcus.

Kort efter fødslen blev Kia nemlig ramt af en fødselsdepression og fødselspsykose, hvilket har resulteret i, at hun on/off har været indlagt lige siden. For nylig blev hun dog igen udskrevet til et bosted, og fredag aften var hun mødt op til Reality Awards sammen med Walid. Og hun glædede sig til en aften, hvor sygdommen ikke skulle være i fokus.

– Marcus bliver passet i nat, så jeg har fået lov til at sove hjemme ved Walle. Det har jeg ikke gjort i fem måneder, fortalte en glad Kia blandt andet, mens Walid tydeligvis også glædede sig til at få selskab af kæresten i soveværelset.

Mens Kia har været indlagt, har Walid taget det store læs som far, og gentagne gange har han fået ros af kæresten, der virkelig har været imponeret over hans overskud. Selv er han også godt tilfreds med, hvordan han indtil nu har klaret opgaven.

– Jeg synes, jeg klarer det fint. Det er lidt hårdt, men nu er jeg kommet ind i en rytme, så det er blevet lidt nemmere for mig, siger Walid og fortsætter:

– Jeg vil ikke sige, at det er nemt, men jeg kan klare det. Jeg passer barnet, jeg passer mit arbejde, og jeg passer min også min kæreste, lød det med et grin.

