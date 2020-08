At Wafande ikke havde verdens fedeste tur, da han drog afsted over Atlanten i forbindelse med tv-programmet af samme navn, er ikke nogen hemmelighed.

Den 37-årige musiker, som normalt er kendt for sit gode humør, var bestemt ikke den spasmager, man normalt ser, når han toner frem tv-skærmen.

Og da båden sejlede i land, var det tydeligt, at Wafande ikke kunne komme langt nok væk:

»Fuck this boat,« proklamerede han, inden han hånd i hånd med 'Diamantfamilien'-stjernen Katerina Pitzner vandrede væk fra de andre deltagere.

Her cirka fire måneder efter, at 'Over Atlanten' blev vist i fjernsynet, åbner sangeren op for, hvad han tænker om båd-dramaet.

Det gør han, da B.T. møder ham til et pressemøde forud for den kommende sæson af TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

»Jeg føler desværre, at folk har misforstået mig en smule. Om det er programmets klipning, der er gået galt, eller om jeg var forkert på den, skal jeg ikke kunne sige,« siger han og fortsætter:

»Når man sender folk over Atlanten uden særlig meget søvn og mad, så sker der nogle ting med temperamentet. Sådan tror jeg, de fleste mennesker ville have det, og jeg er altså to meter høj, så hvis du ikke putter mad i mig, så får jeg lyst til at kaste dig i vandet,« griner sangeren.

Men føler du, at du er blevet portrætteret forkert på grund af klipningen?

«Det er tv, så det er ikke noget, man har kontrol over. Det er, hvad det er. Jeg tager det med mig, men jeg føler mig nok bare lidt misforstået i det program.«

Er der noget, du selv ville lave om?

«Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at lade det ligge.«

Det var især kokken Jesper Vollmer, som Wafande skar klinger med undervej på turen. De to kom blandt andet op at diskutere, da sidstnævnte mente, at den medsejlende kok bestemte for meget.

»Siden vi tog afsted, har du kommenderet med alle mennesker på denne her båd, og samtidig har du ligget syg på en puf i tre-fire dage. Jeg synes ikke, det er i orden. Der er kun én, der snakker, når vi har fællesmøde, og det er dig. Du tager hele tiden ordet. Det der med at sætte folk i gang som var det Gordon Ramsays køkken, det får jeg totalt klaus af,« sagde Warfande for eksempel til Jesper Vollmer.

De to nåede aldrig at finde hinanden, inden de sejlede i land, og det tyder heller ikke på Wafande, at venskabet mellem dem er blusset op siden.

»Vi snakkede ikke før programmet, og vi snakker heller ikke efter, så det er fint,« siger musikeren og fortsætter:

»Man har heldigvis lov til at være forskellige, og det er vi rigtig meget, og nu er vi så heldigvis ikke længere fanget på en båd sammen, så det er rigtig fint.«

Wafande deltager i et af i alt syv kommende jubilæumsprogrammer af 'Toppen af poppen'.

Det første afsnit bliver vist 30. august klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.