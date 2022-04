Wafande og hans gravide kæreste Ana Maxime har tilsyneladende fundet melodien igen og troppede mandag op sammen til gallapremiere på den nye film 'Fantastiske skabninger: Dumbledores hemmeligheder'.

»Det går dejligt,« lyder det på den røde løber inden filmstart fra 39-årige Wafande, der tidligere i år ellers fortalte, at han og kæresten var gået fra hinanden.

Wafande, der i påsken er aktuel med titelnummeret til DR's nye tv-serie 'Det forsvundne ravkammer' fortæller videre, at han for tiden hygger sig og forbereder sig på en sommerturné med sit Donkey Sound-hold.

Adspurgt om han skal på barsel - og om det kommer til at kollidere med de forestående koncerter, svarer han.

»Ja det skal jeg. Jeg har rimelig mange jobs, men vi satser på, at vi rammer lige midt imellem det hele.«

Han holder for sig selv, hvornår hans kæreste har termin, men tilføjer, at der cirka er halvanden til to måneder til.

Wafande afslører derudover, at de kender barnets køn.

»Det bliver en pige.«

Wafande og Ana Maxime. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Wafande og Ana Maxime. Foto: Kristian Dam Nygaard

De har også et navn parat, men det vil de ligeledes gerne holde privat indtil videre.

Wafande og Ana Maxime har kendt hinanden igennem mange år, og stod i efteråret for første gang offentlig frem sammen.

Den lille pige bliver parrets første barn sammen.

Wafande har i forvejen datteren Melodi fra et tidligere forhold.