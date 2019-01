I søndagens udgave af Politiken langer avisens leder ud efter bloggeren Mascha Vang og andre såkaldte influencere, hvilket har vakt stor harme hos bloggeren selv.

Den 39-årige Mascha Vang mener nemlig, at hun bliver beskyldt for at være en løgner, hvilket hun ikke finder sig i.

Det er ikke mere end godt en uge siden, at et portræt af Masha Vang prydede flere sider i Politiken, men tonen var en lidt anden i søndagens leder, hvor overskriften lød:

'Myndighederne bør knalde Mascha Vang, Lakserytteren og andre fordækte influencere'

Dén overskrift har gjort Mascha Vang - som hun selv beskriver det - vred.

'Jeg lyver ikke, men det har de simpelthen skrevet i deres leder, på forsiden af avisen! Jeg er mildest talt i chok,' skriver Masha Vang i et nyt blogindlæg.

Kritikken i Politikens leder, der også er blevet bragt på nettet, går på, at influencere ikke er gode nok til at gøre opmærksomme på, hvornår deres indhold er sponsoreret eller reklame. Her bliver Mascha Vang og den anden influencer, Lakserytteren, nævnt med navn.

Og det er Mascha Vang meget uforstående overfor. Hun kalder lederen, som er et udtryk for avisens holdninger, for en 'lodret løgn'.

'Politiken regner mig for at være uærlig, og at det, jeg foretager mig, ikke er til at regne med. Det er alligevel ret hårde ord at smide om sig, når man ikke har gjort sig nogen former for anstrengelser for at tjekke om, der nu også er hold i de voldsomme anklager,' skriver Mascha Vang.

Hun har nu været i kontakt med Forbrugerombudsmanden og sin fagforening, skriver hun på bloggen.

Mascha Vang håber på, at de kan hjælpe hende videre i processen om en eventuelt sag i pressenævnet.

Hun var en af de allerførste bloggere i Danmark. Hun lever i dag af at drive sin blog, der har omkring 400.000 læsere hver eneste måned.