Klokken 9.43 mandag morgen trådte 26-årige Teitur Skoubo iført bordeaux skjorte ind i retssal 11 ved Retten i Odense.

Realitystjernen satte sig med korslagte arme ved vidneskranken.

Kort efter begyndte retssagen, hvor Teitur Skoubo er tiltalt for at have begået voldtægt klokken 02.10 natten til 28. november på en adresse i Odense efter en bytur.

Allerede en time inden var der trængsel foran retslokalet, hvor både familie og venner til realitystjernen, der i 2019 blev kendt som vinder af Paradise Hotel, var mødt op.

Men det var kun Teitur Skoubos kæreste, Teresa Ovenberg, der som den eneste ud over pressen var med ind i lokalet som tilhører.

Selv nægtede Teitur Skoubo sig skyldig i anklagerne om voldtægt.

Under anklagerens gennemgang af sagen kom det frem, at voldtægten skulle være fundet sted på en adresse på Vesterbro i Odense efter, at Teitur Skoubo havde været i byen på natklubben Butchers sammen med en gruppe venner fra Paradise Hotel.

Efter byturen gik Teitur Skoubo fra Butchers sammen med en ven og to kvinder, de havde mødt samme aften.

Planen var, at de skulle hen til en af de to piger for at have 'en firkant', fortalte Teitur Skoubo i retten.

Under sin forklaring sagde han, at han på vej hen til lejligheden fik et blowjob, og at pigerne på natklubben »virkede varme og liderlige.«

Da firkløveret var kommet frem til lejligheden, havde stemningen først været god, og Teitur Skoubo fortalte, at han havde sex med den anden kvinde – altså ikke den kvinde, der havde givet ham et blowjob på vejen.

Derfor skriver vi navnet Som udgangspunkt skriver B.T ikke navnet på en tiltalt i en straffesag, inden personen er idømt en fængselsstraf. Grunden til, at der i denne sag er gjort en undtagelse er, at der ikke alene er tale om en offentlig kendt person, men at personen også selv har omtalt sagen offentligt – i dette tilfælde via sin Instagram-profil med 138.000 følgere.

Efter at have været sammen med den ene af de to kvinder, gik han efterfølgende ind på et værelse, hvor en anden kvinde var.

Her spurgte Teitur Skoubo, ifølge sin egen forklaring, om kvinden var til hård sex, hvilket hun havde bekræftet.

Derefter havde de ifølge den tiltalte haft sex, hvilket dog var gået galt, da hun undervejs faldt ned af sengen og slog hovedet.

Det blev desuden dokumenteret, hvordan der efterfølgende blev fundet blod på gulvet ved sengen.

Efter, hvad der ifølge Teitur Skoubo var et uheld, tog han sit tøj på og gik ud af værelset, hvor han mødte de to andre, der også var til stede i døren.

»Jeg spørger, hvad jeg kan gøre, hvad jeg kan hjælpe mig,« sagde han selv i retten.

Men da han ikke følte sig velkommen efter at være blevet råbt ad, forlod han lejligheden og tog tilbage på Butchers, hvor han festede videre, indtil han blev anholdt af politiet.

Om sagen sagde han:

»Det er noget, jeg har tænkt på hver dag det sidste halve år.«

»Jeg er helt uforstående overfor hende, og jeg ved ikke, hvad hun vil have ud af det her.«

