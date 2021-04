Sidste år blev skuespilleren Danny Masterson anholdt og sigtet for at have voldtaget tre kvinder i årene mellem 2001 og 2003.

Nu forsøger han af skaffe sig mere tid til sin retssag, og årsagen er en smule opsigtsvækkende.

'That ’70s Show'-stjernen Danny Masterson påstår nemlig, at han ikke er klar til at forsvare sig selv i sagen, fordi 'Kongen af Queens'-skuespillerinden Leah Remini blander sig.

Det skriver Page Six og TMZ, som har søgt indsigt i retsdokumenterne i sag.

Ifølge de amerikanske medier har Danny Masterson, der er en del af Scientology-religionen, anmodet om forlængelse i sagen i denne uge.

Han skriver i dokumenterne, at det er Leah Remini, som har presset de tre kvinder til at anklage ham for voldtægt.

Han skriver endvidere, at kvinderne er blevet forblændet af skuespillerinden, som selv tidligere har været en del af Scientology, men som nu er indædt modstand af bevægelsen.

Det var i juni 2020, at Danny Masterson blev anholdt og sigtet for de tre voldtægter.

Ifølge sigtelsen skal han have voldtaget en 23-årig kvinde i vinteren 2001, en 28-årig kvinde i april 2003 og en 23-årige kvinde i perioden mellem foråret og efteråret 2003.

Alle tre voldtægter skal – ifølge sigtelsen – være sket i skuespillerens hjem i Hollywood.

'Endelig bliver ofrene hørt, når det kommer til Scientology,' skrev Leah Remini, da Masterson blev anholdt sidste år.

'Det her er kun begyndelsen, Scientology. Jeres dage med at slippe afsted med ting slutter snart,' fortsatte hun.

Danny Masterson nægter sig skyldig i voldtægtsanklagerne.

Hvis han bliver kendt skyldig i sagen, risikerer han op mod 45 år i fængsel.