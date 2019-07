Den verdenskendte amerikanske rapper A$AP Rocky blev torsdag tiltalt for vold, og nu har politiet valgt at frigive billeder af offeret, som er taget umiddelbart efter det slagsmål, der fandt sted den 30. juni i Stockholm.

Billederne viser med al tydelighed, at det 19-årige offer har fået voldsomme skader efter hændelsen.

De fire fotos taget af svensk politi viser, at offeret har skader flere steder på kroppen - også i hovedet.

Selv har A$AP Rocky til politiet forklaret, at han og hans slæng handlede i nødværge.

Foto taget af det 19-årige offer den 30. juni. Foto: Svensk politi / Expressen

»Det var chikane og forfølgelse og et angreb, inden håndgemænget overhovedet startede,« har A$AP Rocky sagt til politiets forhørsledere ifølge Aftonbladet.

Offeret, der er en uledsaget 19-årig mand fra Afghanistan, har ifølge Expressen under forhør forklaret, at han kontaktede A$AP Rocky og hans gruppe, fordi han ledte efter sin 20-årig ven, der også siden er blevet en del af sagen.

A$AP Rockys sikkerhedsvagt skulle ifølge den 19-årige have bedt ham om at gå og have skubbet ham.

Da han spørger, hvorfor han skal gå, griber sikkerhedsvagten ifølge den 19-årige om hans hals - og han forsvarer sig herefter ved at kaste sine høretelefoner på vagten, skriver Expressen.

Det 19-årige offer havde skader flere steder på kroppen. Foto: Svensk politi / Expressen

Efterfølgende dukker den 20-årige ven op, og de to følger efter A$AP Rocky for at få høretelefonerne tilbage, og det er her, at slagsmålet bryder ud.

A$AP Rockys livvagt har lavet et modsøgsmål mod den 19-årige, men det er blevet afvist af en anklager med henvisning til, at den 19-årige handlede i nødværge.

Det er den 19-årige, der er sagsøgeren i sagen mod A$AP Rocky, mens den 20-årige ven skal vidne i retten.

Magnus Strömberg, der er den 19-åriges advokat, forklarer, at hans klient ikke er klar til selv at stå frem på nuværende tidspunkt.

Offeret pådrog sig også skader i hovedet. Foto: Svensk politi / Expressen

Han frygter nemlig for sin egen sikkerhed.

»Han er meget bange og er gået i skjul af gode grunde. Det har at gøre med hans tryghed og sikkerhed,« siger Strömberg til Expressen og tilføjer, at hans klient dog ser frem til at fortælle sin version i retten.

Sagen skal for retten allerede i næste uge.

Her vil der være retsmøder tirsdag, torsdag og fredag.