En voldsom hjernerystelse, et piskesmæld og en kæbe, der er brækket tre steder.

Det var de skader, som 'Stranger Things'-skuespillerinden Allyssa Brookes 16-årige søn, Nick, endte op med efter en ellers uskyldig basketballkamp i slutningen af juli.

Nu søger hans forældre retfærdighed for hændelsen, som de kalder for et 'umotiveret overfald'. Det skriver TMZ.

Ifølge det amerikanske medie skete hændelsen 21. juli.

Her spillede Allyssa Brookes søn basket mod nogle jævnaldrende skolekammerater, og på et tidspunkt, da hendes søn forsøger at drible forbi en anden dreng, bliver han skubbet brutalt i jorden af ham.

Da sønnen rejser sig for at konfrontere den pågældende dreng, kommer der en anden dreng løbende fra siden og springer på ham, hvorefter han bliver tæsket, mens han ligger forsvarsløs på gulvet.

Hele episoden blev filmet af de tilstedeværende skolekammerater, som man på videoen kan høre grine imens.

Ifølge TMZ blev Allyssa Brookes søn kørt på hospitalet efter hændelsen, hvor han – udover de allerede nævnte skader – blev undersøgt for en hjerneblødning, da han havde en kæmpe bule på størrelse med en basketball i baghovedet.

Fordi hans kæbe var brækket tre steder, er den blevet syet sammen således, at han ikke kan åbne sin mund de næste seks uger, hvilket betyder, at han skal drikke sin kost gennem et sugerør.

Han skal efterfølgende have bøjle på i seks måneder for at justere sine tænder, der også blev påvirket af slagene i hans ansigt.

Allyssa Brookes, der også er kendt fra serien 'Ozark', og hendes mand, Robbie, er ikke overraskende rystede over episoden.

Allyssa Brooke spillede borgmesterens sekretær i sæson tre af Netflix-serien 'Stranger Things'. Foto: Netflix Vis mere Allyssa Brooke spillede borgmesterens sekretær i sæson tre af Netflix-serien 'Stranger Things'. Foto: Netflix

»Det er ikke, fordi jeg forventer, at alle skal opføre sig som helte og løbe ind og redde dagen, men at stå og grine, klappe og hylde det imens? Det er ikke menneskeligt,« siger skuespillerinden til det amerikanske medie.

Teenagedrengen, der tæskede hendes søn, er blevet sigtet for vold, men episoden får tilsyneladende ikke konsekvenser for dem, der stod til og kiggede uden at bryde ind, fordi det skete uden for skolens område.

Allyssa Brookes og hendes mand har derfor startet en underskriftsindsamling for at ændre reglerne.

Parret har desuden startet en GoFundMe-indsamling til betalingen af sønnens hospitalsregninger, som allerede er på over 50.000 dollars – knap 320.000 danske kroner.