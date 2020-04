Et særligt - men også meget alvorligt - øjeblik var med til at ændre Rudi Nielsens syn på livet.

I et interview med 'Hendes Verden' fortæller hun, hvordan en ulykke der fandt sted for mange år siden lærte hende, at hun bestemt ikke var udødelig.

Den voldsomme ulykke skete den 18. juni i 1961. Kort tid efter, hun havde mødt sin nu afdøde mand, Harald Nielsen, da hun var passager i en bil, der skulle køre hende hjem fra Gilleleje i Nordsjælland.

»Vi kørte galt, og jeg kom voldsomt til skade. I ni dage lå jeg på hospitalet, og det kunne gå begge veje. Da jeg vågnede, havde jeg indre blødninger, brækkede lemmer, og jeg kunne ikke mærke mine ben. Samlet set lå jeg over tre måneder på hospitalet,« fortæller 76-årige Rudi Nielsen.

Rudi og Harald Nielsen. Foto: Thomas Lekfeldt

Men hun kom igennem det.

Og hun tror selv, det skyldes, den forelskelse hun var blevet ramt af. Forelskelsen i fodboldspilleren Harald Nielsen, som hun mødte under optagelserne til de kendte børnefilm 'Far til fire', hvor hun spillede 'Mie' i otte film.

»Ulykken gjorde også, at jeg fik et helt andet syn på livet. Unge mennesker tror, at der ikke kan ske dem noget. De tager stoffer, ryger, og drikker spiritus, men når du ligger der på hospitalet, ved du, at livet ikke er en selvfølgelig. Det kan gå galt på et øjeblik, og det sidder i baghovedet, at du skal være glad for livet,« fortæller hun.

Rudi Nielsen var blot 17 år gammel, da hun mødte hele Danmarks 'Guld Harald' første gang under indspilningen af 'Far til fire for fuld musik'.

Her et arkivfoto af Rudi Nielsen og Harald Nielsen. Sidstnævnte døde i 2015 efter længere tids sygdom. Foto: Birthe Melchiors

Som 19-årig flyttede hun med ham til Italien, ligesom de to også blev gift.

Den sidste 'Far til fire'-film blev også Rudi Nielsens sidste, da hun trak sig fra skuespillet for at flytte til Italien med sin mand.

De var sammen, indtil Harald Nielsen døde i 2015 efter længere tids sygdom. Sammen fik de to børn.

I dag arbejder Rudi Nielsen ikke længere som skuespiller. Hun sidder i Eventyrteatrets bestyrelse, og hun bor i dag i Charlottenlund.