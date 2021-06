En kommende verdensturné og et nyt album er undervejs for Volbeat. De første to sange har netop set dagens lys, og det samme har forsangerens andet barn.

Danske Volbeat-fans har allerede kunnet høre singlerne 'Dagen før' med Alphabeats Stine Bramsen og 'Wait A Minute My Girl' fra det kommende album.

Men Michael Poulsens søn Aaron er ikke før blevet vist frem for offentligheden.

»Han ligger her og kigger på mig. Han må efterhånden være otte uger gammel,« siger Michael Poulsen over telefonen til B.T., mens sønnen pludrer i baggrunden.

Michael Poulsen med sin forlovede Jeanet Carlsen og deres fireårige datter Ea.

Michael Poulsen og hans forlovede, den 31-årige konditor Jeanet Carlsen, har i forvejen datteren Ea på fire år. Sønnen Aaron blev født tirsdag 13. april.

»Vi er virkelig taknemmelige for, at vi har været heldige at kunne få to børn – og så en af hvert køn. Det der med at sætte børn i verden er ikke noget, man skal tage for givet. Det giver noget helt andet indhold i hverdagen og i det hele taget livet. Næsten alt omkring dig bliver sekundært. Det er børnene, det handler om, og det er meget livsbekræftende,« lyder det fra den nybagte far.

Det nye album – hvis titel endnu er hemmelig – er netop blevet færdigt, og den kommende verdensturné starter i USA til oktober og fortsætter i Europa næste år.

Indtil da nyder familien den første tid sammen med lille Aaron i hjemmet i Næstved.

Michael Poulsen, hans forlovede Jeanet Carlsen og parrets to børn, fireårige Ea og otte uger gamle Aaron, bor i Næstved i denne mere end 600 kvadratmeter store villa på toppen af Udsigtsbakken i Appenæs-kvarteret.Hjemmet er blevet fuldt renoveret siden, men har før tilhørt de såkaldte 'bøssegangstere', svindlerne Henrik og Bo Madsen. Parret var igang med at indrette villaen til et bordel, da Bo Madsen blev idømt livstid for at have slået Henrik Madsen ihjel. Hans lig er dog aldrig blevet fundet.

»Ea kan vi køre i børnehave, og så går tiden jo med at være på Aaron. Når nu jeg har skulle være hjemme og ikke på landevejen og spille alle de her koncerter over hele verden, som jeg er vant til, så kan jeg næsten ikke finde noget bedre at lave end at være sammen med mine børn og min kæreste,« fortæller Michael Poulsen.

Kærligheden til musikken er dog heller ikke til at tage fejl af.

Men selv som verdensturnerende musiker kommer familien i første række.

»For det meste tager de med. Vi har lavet børnevenlige tourbusser – Kaspar (Boye Larsen, red.), min bassist, har også to små drenge. Det er blevet sådan, at familie og børn kan tage med. Det er simpelthen måden, vi gør det på nu,« fortæller forsangeren.

Michael Poulsen har ofte haft 4-årige Ea og hans forlovede Jeanet med til hans koncerter. Til den kommende verdensturné skal sønnen Aaron også med i et par uger.

Når turneen når til Europa, så er det omvendt Michael Poulsen, der rejser efter sin familie.

»Hvis vi er i Europa, er jeg faktisk begyndt at flyve hjem på fridagene. Rent mentalt kan jeg ikke holde ud at være væk fra mine børn i særlig lang tid,« fortæller familiefaren.

»Så når vi har spillet, så står der en bil nede foran scenen og venter på mig, og den kører til lufthavnen, og så flyver jeg hjem. Så er jeg sammen med mine børn i måske ti timer, dagen efter flyver jeg så videre. Det er simpelthen måden, jeg gør det på lige nu,« uddyber han.

»Jeg hader sådan set at rejse og flyve og alt, hvad der har med transport at gøre – medmindre jeg selv sidder i en bil – men den der gulerod, du har foran dig, at du skal hjem til dine børn, det gør lige pludselig, at det ikke er så forfærdeligt.«

Forsangeren Michael Poulsen til en Volbeat-koncert i Schweiz i august 2017. Foto: PETER KLAUNZER

Udover familieforøgelsen, det kommende album og den medfølgende verdensturné har Michael Poulsen faktisk også endnu en ting at glæde sig over og til.

Han og hans forlovede, den 31-årige konditor Jeanet Carlsen, skal nemlig efter knap to års forlovelse endelig giftes.

»Vi var allerede blevet gift, hvis der ikke havde været corona. Vi ville gerne have den store fest, hvor der ligesom var plads til alle de mennesker, vi gerne ville invitere. Så vi venter, til man kan lave det helt store arrangement,« forklarer Michael Poulsen og fortsætter:

»Det varer ikke længe, så kan vi kalde hinanden for ægtepar. Nu har vi sat en ny dato, hvor vi skal giftes. Det ser vi rigtig, rigtig meget frem til.«