»Har de ligget på lur og holdt øje med mig, eller tog de bare chancen, fordi altandøren stod lukket, men alle andre var åbne? Jeg ved det ikke, men det er ret noieren og skræmmende,« siger Niels Pinborg til B.T.

Se og Hørs kendte chefredaktør har ligesom så mange danskere arbejdet hjemmefra de seneste to og en halv måned. Men onsdag tog han en spontan tur ind forbi kontoret.

Klokken 14 forlod Niels Pinborg sin lejlighed. Og klokken 15.40 blev lejlighedsdøren brudt op under så stort postyr, at naboerne slog alarm til politiet.

Gerningsmændene gik målrettet efter en helt særlig kasse. Og Niels Pinborg har også en idé om hvorfor.

Niels Pinborgs opbrudte dør. Den røde farve har politiet påført efterfølgende for at finde frem til eventuelle fingeraftryk. Foto: Privat Vis mere Niels Pinborgs opbrudte dør. Den røde farve har politiet påført efterfølgende for at finde frem til eventuelle fingeraftryk. Foto: Privat

Se og Hørs chefredaktør medvirkede nemlig i TV3-programmet 'Til middag hos' for godt et halvt år siden. Og her viste han sin bekostelige ursamling frem for både sine tre kendte gæster og resten af Danmark.

»Der var faktisk indbrud hos min nabo kort tid efter, hvor jeg er overbevist om, at de er gået efter mig, men har taget fejl af dørene. Umiddelbart efter solgte jeg nogle ure, fordi jeg ikke turde have så meget liggende derhjemme.«

To ure beholdt han dog. Et IWC TopGun Miramar, Pilots Watch og – samlingens helt store perle – et Rolex fra 1969. 'GMT Master, Pepsi, fat font red back med så pæn patinering, som man kan få,' som han selv forklarer.

»Det er et ret sjældent Rolex-ur, som er 50 år gammelt, og det er ikke alle mennesker, der er interesseret i sådan et. Det er en interesse, jeg har, hvor jeg har købt nogle ure, som ikke falder i værdi – i stedet for at have penge i banken. Jeg ville nok kunne sælge det for over 100.000, hvis jeg havde den rigtige køber i dag,« siger Niels Pinborg.

Rolex-uret, som Niels Pinborg har fået stjålet, er fra 1969 og kunne med den rette køber have indbragt ham 100.000 kroner, vurderer han. Foto: Privat Vis mere Rolex-uret, som Niels Pinborg har fået stjålet, er fra 1969 og kunne med den rette køber have indbragt ham 100.000 kroner, vurderer han. Foto: Privat

Hans spinkle håb er nu, at en ærlig ur-nørd vil få det tilbudt af gerningsmændene og herefter vil kontakte dets retmæssige ejer.

Foruden urene har gerningsmændene taget en grå Mulberry-herretaske og en Macbook.

»Det er firmaets, så den er jeg mindre øm om. Det er bare pisseirriterende,« siger Niels Pinborg, der afviser, at gerningsmændene dermed har fået adgang til en masse upubliceret Se og Hør-sladder eller forretningshemmeligheder.

»Der ligger intet ømtåleligt. Det kan være, der ligger et billede, som ikke tåler at komme ud i offentligheden, men det må vi jo så se, om det gør,« griner han og understreger, at det var en joke.

Det ene ur, som Niels Pinborg har fået stjålet. Et IWC TopGun Miramar, Pilots Watch. Foto: Privat Vis mere Det ene ur, som Niels Pinborg har fået stjålet. Et IWC TopGun Miramar, Pilots Watch. Foto: Privat

Humøret er egentlig okay, selvom oplevelsen var både træls og skræmmende. Han fortryder ikke, at han viste urene frem i bedste sendetid i 'Til middag hos'.

»Nej, livet er for kort til at fortryde. Det er kun penge og heldigvis ikke et sjældent arvestykke fra min morfar. Så må jeg bare lære af det og krydse fingre for, at forsikringen har en god dag, når de ser på sagen. Og så skal jeg i så fald ikke bruge pengene på ure næste gang. De ryger i banken,« siger ham.

Foreløbig har han kun haft gode oplevelser oven på indbruddet. Politiet var der i løbet af fem minutter og tog sagen meget seriøst. Og de årvågne naboers reaktion er han også mere end tilfreds med.

»De ringede hurtigt til både mig og politiet, og de så gerningsmændene løbe derfra, men de greb ikke selv ind. Det skal man ikke. Når du tænker på den kraft, de har brugt på at komme igennem min stålforstærkede dør, så skal man være glad for, at man ikke stod i vejen. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke var hjemme.«