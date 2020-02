For næsten præcis en måned siden, 27. januar, stod en glad Christiane Schaumburg-Müller frem og fortalte, at hun er blevet kærester med den danske rigmand Daniel Åxman.

Han var på det tidspunkt kun kendt i den danske offentlighed for at have købt Asiens dyreste lejlighed i 2015, og det er sådan set stadig stort set det eneste, der vides om den hemmelighedsfulde millionær.

Efter tv-værtens afsløring blev han hurtigt en af de mest googlede personer i Danmark, men ikke så meget som et gammelt konfirmationsbillede dukkede op til de mange nysgerrige. Og landets medier havde ikke mere held.

Nu løfter Christiane Schaumburg-Müller imidlertid selv sløret for, hvordan Daniel Åxman ser ud. Det gør hun på sin egen netportal ChriChri.dk, hvor hun har lagt et billede op af parret sammen.

Christina Schaumburg-Müller er blandt andet kendt fra tv-programmet 'Vild med dans'. (Foto: Scanpix) Foto: Thomas Freitag

En af Chrstiane Schaumburg-Müllers ansatte har skrevet en lille artikel til billedet, hvori det bliver afsløret, at parret viser sig offentligt sammen fredag aften til Billed-Bladets årlige prisuddeling TV-Guld.

'Christiane har jo ellers flere gange svoret overfor os andre, at hun ikke var til romantik og blomster. Men det skulle en tur til Venedig åbenbart lave om på. Man har jo et standpunkt, til man tager et nyt', står der blandt andet i artiklen.

Billedet af Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman, en selfie, kan ses her.

TV-Guld blev afholdt fredag aften på luksushotellet d'Angleterre i hjertet af København, og pressen var ikke inviteret med indenfor. Men Billed-Bladet interviewede selv Christiane Schaumburg-Müller omkring den nye kæreste, der har afløst rapperen L.O.C. som hendes hjertes udkårne.

Ugebladet ville gerne vide, hvordan det er at være kærester med ham, og her lød svaret:

»Det er dejligt og det her er jo ligesom årets galla-event, især for tv-værter. Jeg tror ikke, der er noget mere prestigefyldt for os og tv-kanalerne at være til. Så det er også på sin plads at have ham med her.«

39-årige Daniel Åxman bor derimod efter alt at dømme i Hellerup - få kilometer fra Christiane Schaumburg-Müller - hvor han sidste år købte en villa til 28 millioner kroner.

Den mystiske erhvervsmand arbejdede indtil december 2018 for investeringsfirmaet Woodman Asset Management med base i Schweiz. Derudover var han han fra 2010 til til december 2018 bestyrelsesformand i et andet investeringsselskab med et meget lignende navn - Woodfarm Aps.