Da tvillingerne Chris og Alec besluttede sig for at danne et band, tog det dem ikke lang tid at finde ud af, hvad deres kunstnernavn skulle være.

For det er samtidig en hyldest til deres afdøde far og til et helt bestemt maleri, han malede af dem, da de kom til verden.

Maleriet kaldte han 'The Cosmic Twins'.

»Vi har altid set os selv som værende 'tvillingerne', og da vi skulle finde et bandnavn, synes vi bare, det var en virkelig fin måde at beære vores far og hans kunst på. Vi blev navngivet det af ham, da vi blev født, så vi tænkte: 'Hvorfor ikke tage det med videre?',« forklarer 25-årige Chris.

Tvillingerne Chris og Alec. Foto: Morten Rygaard Vis mere Tvillingerne Chris og Alec. Foto: Morten Rygaard

»Det er også en af de ting, der tit driver os i musikken. At have ham med på sidelinjen. Vi ville jo ønske, at han var her, så man arbejder måske også lidt ekstra hårdt for det, for man kan ikke få den anerkendelse fra ham, som man kunne ønske sig, hvis han var her. Det er lidt uforløst på en eller anden måde, men det giver også et drive på en god måde,« tilføjer Alec.

Brødrenes far gik bort i 2014, og han kommer derfor ikke til at kunne heppe på sine kosmiske tvillinger, når de på lørdag træder ind på scenen og dyster om at vinde det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Silver Bullet'.

Faderen – der var fra Bulgarien, men boede i USA, hvor han mødte deres danske mor – var heller ikke med, da Chris og Alec Andreev tog skridtet fuldt ud og satsede på musikken i 2018.

»Men jeg er sikker på, at hvis han levede i dag, så ville han være sindssygt stolt,« forklarer Chris og fortsætter:

Fakta om The Cosmic Twins - Tvillingerne Chris og Alec Andreev er 25 år.



- De bor til daglig sammen i Aarhus. - I 2018 fik de deres tv-debut, da de medvirkede i tv-programmet 'LIVE!', hvor den næste store liveartist skulle findes.

»Jeg synes, det er en rigtig fed måde at have vores far med i vores liv på. Ligesom at have hans maleri med os. Hvis han ikke var en del af vores musik og vores navn nu, så ville han nærmest ikke eksistere i vores liv. Så det her er en måde at inddrage ham i vores liv på.«

Maleriet, som faderen malede i forbindelse med sønnernes fødsel, har de endnu.

Indtil videre er det dog hemmeligt:

»Men vi kan sige, at der er tegnet en stjernehimmel, hvor vi er malet som babyer, der danser rundt i rummet. Det ligner, vi giver 'highfive' om et stjerneskud. Det er meget storslået,« forklarer Alec med et grin.

Vidste du, at... ... det er den ukronede grandprix-dronning Lise Cabble, der har været med til at skrive sangen 'Silver Bullet', som The Cosmic Twins synger?



Hun har skrevet fire vindersange til det danske Melodi Grand Prix – senest i 2019, hvor sangerinden Leonora vandt med nummeret 'Love Is Forever'. Desuden har hun også set en af sine sang stryge hele vejen til tops i Eurovision, da Emmelie de Forrest vandt i 2013 med 'Only Teardrops'. »Der er mange, der spørger, om vi føler et pres på grund af det, og jeg kan godt se, hvorfor folk tænker sådan. Chris og jeg har bare altid været gode til at håndtere pres udefra, og forventninger har aldrig rigtig påvirket os særlig meget,« forklarer Alec og fortsætter: »Vi har bare været taknemmelige for, at vi kan være en del af det her. At Lise Cabble så har været med, det er en bonus.« Bookmakerne har også været glade for tvillingernes bidrag, og de har placeret dem i en top-2. »Lige til at begynde med var vi oddset til at vinde, og det var vi megaoverraskede over, for vi havde slet ikke lige overvejet, at man kunne oddse på Melodi Grand Prix. Men vi blev virkelig glade,« forklarer Chris, mens Alec tilføjer: »Ja, det var et kæmpe skulderklap, for vi vidste jo ikke, hvordan folk ville reagere på det, da vi gik ind i det her og udgav sangen. Så vi er virkelig overvældede over den gode feedback, vi har fået på den.«

Efter tvillingerne virkelig begyndte at satse på musikken i 2018, endte de med at blive headhuntet af DR, efter de havde udgivet deres debut-ep.

Så hvis du synes, du har set Chris og Alec før, kan det derfor meget vel være, at du har ret – for henvendelsen fra DR førte til, at de samme år medvirkede i musikunderholdningsprogramet 'LIVE!', hvor de to coaches Sanne Salomonsen og Lina Rafn skulle forsøge at finde frem til Danmarks nye liveartist.

»Set i bakspejlet … Det var virkelig godt, at vi gik ind til det, men på en måde var vi heller ikke klar til det dengang,« fortæller Chris og forklarer, at de dengang endnu var 'megagrønne' og 'nye'.

»Programmet og Sanne gav os helt klart det skub, vi havde brug for. Jeg tror godt, man kan sige, at vi op til da havde gået meget i vores egen boble med vores musik. Vi følte os megaengagerede omkring det, og vi var de eneste i vores omgangskreds, der var så seriøse omkring det. Så vi kom hurtigt til at tænke os selv som værende meget bedre, end vi i virkeligheden var, tror jeg,« fortæller Alec og tilføjer:

»Og da vi så kom med i programmet, kunne vi se andre, der havde den præcis samme 'drive' som os. Det var ikke så sjældent, som vi troede, at man havde det sådan, som vi havde det. Så vi blev helt slået tilbage – for man skulle virkelig bare være god, og der var mange, der ville det.«

Når de lørdag optræder i Melodi Grand Prix, sker det i det præcist samme studie, som de dengang optog 'LIVE!' i.

Hvor de dengang ikke vandt, spår flere bookmakerne dem denne gang til at skulle kæmpe om sejren med en anden gruppe, nemlig Fyr & Flamme med sangen 'Øve os på hinanden'.

»Det gav os virkelig et kæmpe skub, at vi gjorde det (var med i 'LIVE!', red.). Vi ville ikke være der, hvor vi er i dag, hvis vi ikke havde gjort det,« siger Chris.

Du kan se The Cosmic Twins optræde med sangen 'Silver Bullet', når vinderen af det danske Melodi Grand Prix skal findes lørdag 6. marts. Du kan se det på DR1 fra klokken 20.