Vinterbadning er blevet hot under corona. På Instagram vrimler det med kendte, der lægger billeder op af sig selv i bølgen hvid.

For tre uger siden gjorde Anne Gadegaard sit første forsøg:

'Det var godt nok et meget hurtigt dyp, men jeg kom under! Og nu vil jeg gøre det i næste uge igen,' skriver hun.

Sara Bro derimod er en garvet vinterbader. For hende er vandtemperaturen i slutning af februar nærmest for varm. Som hun skriver på Instagram:

'Savner is på vandet allerede.'

Susanna Søberg har forsket i vinterbadning i seks år og har skrevet både en PhD og bogen 'Hop i havet' om emnet. Hun er ikke i tvivl om, at der er gået mode i det kolde gys.

»Der er en tendens til, at det bliver mere og mere almindeligt. Men især under corona er det blevet mainstream.«

»Vi søger spænding i vores corona blues, og det kan vi få med vinterbadning – særligt hvis man ikke har prøvet det før.«

Forklaringen er, at der udløses glædes- og kamphormoner, når man hopper i det kolde vand. Hormoner, der får os til at føle os både gladere og mere energifyldte.

»I dyreforsøg er det vist, hvordan endorfiner og dopamin udskilles i hjernen,« siger Søborg og henviser til et enkelt casestudie, hvor en kvinde efter at have vinterbadet i tre måneder kunne trappe ned på den medicin, hun tog mod depression.

»Det er et ret interessant studie, men der skal selvfølgelig forskes mere i, om folk faktisk bliver gladere.«

Mascha Vang tror på det. Hun har kun været i det isnende kolde vand én gang. Men hun er solgt.

'Jeg følte mig presset på min influentstatus og indså, at jeg nok var nødt til at hoppe med på en af IG-bølgerne. Det blev ikke lige den azurblå af slagsen i Dubai, men det iskolde sorte hul i Danmark,' skrev hun 15. februar på Instagram.

Det var hendes første forsøg som viking, fortæller hun til B.T.

'Jeg plejer at gå i cryo-behandling i København, som jeg giver en formue for. Der står jeg tre minutter i en boks i minus 130 grader. Det er pokkers koldt. Men det skulle være så sundt.'

På grund af corona er hendes behandler for tiden lukket, og derfor tænkte hun, at hun i stedet ville dyppe sig i havet.

Bader du i havet om vinteren?

'Men jeg havde helt ondt i maven og var faktisk bange for det.'

Temperaturen i Kolding var minus 10 grader, da hun gjorde forsøget – og blev overrasket:

'Det var super dejligt og vækkede kroppen. Jeg var i i 15 sekunder, men hvis man kan bevare vejrtrækningen og ikke går i panik, så oplever man en vild lykkerus i timerne efter.'

'Er man lidt trist eller coronadepri, er det en god måde at få lidt lykkefølelse. Det er også noget billigere end cryo-behandlingen, der koster 500 kroner pr. gang.'

På Instagram sendte hun efterfølgende en hilsen til Lisbeth Østergaard og Helle Thorning-Schmidt. Sidstnævnte svarede igen på den her måde:

'Too busy actually breathing, forgot to smile. Love this weather,' efterfulgt af en rad af iskolde emojis.

Mens Lisbeth Østergaard allerede 11. februar havde lagt følgende billede op:

'I nat var det den koldeste nat i fire år, og derfor var det ekstra (n) ice her til morgen …'

Begejstringen over vinterbadning er ikke blot en dansk tendens, vurderer Susanna Søberg, der baserer sit skøn på det faktum, at hendes bog netop er solgt til både USA, England, Holland, Frankrig, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

I halen af enhver trend følger gruppen af wannabes ….

Som for eksempel Joakim Ingversen, der på det groveste udleveres af sin kone, Sofie Linde. Hun skriver iskoldt på Instagram:

'… Altsåååå … han kom ikke i vandet …'

Kan lykkefølelsen alene ikke lokke, er der endnu en god grund til at tage en kold dukkert, forklarer Susanna Søberg.

Når kroppen rammes af det kolde vand, udskilles noradrenalin, som aktiverer det sunde, brune fedt og øger energiforbrændingen. Og det er endda ganske markant, lover hun:

»Noradrenalinen stiger op til fire gange, når man får kuldechokket.«