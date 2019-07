Selv efter opbruddet i august 2016 var Hollywood-stjernerne Brad Pitt og Angelina Jolie enige om én ting. De ville dele deres smukke vinslot, Miraval Château i det sydfranske.

Men nu er dén del af harmonien også slut. Og begge eks-ægtefæller forlanger, at modparten flytter ud.

Ifølge RadarOnline.com ønsker Brad Pitt at fortsætte vinproduktionen, som han angiveligt er meget stolt af. Mens Angelina Jolie blot ønsker at sælge stedet til højestbydende. Ifølge mediet in.com er det Pitt, der vil sælge, mens Jolie vil fortsætte vinproduktionen. Men under alle omstændigheder er vinslottet i Sydfrankrig den seneste stopklods for en gnidningsfri skilsmisse.

»En grim skilsmisse er blot blevet endnu grimmere. Det er en skam,« siger jounalist Megan Gibson, der som fast skribent hos bladet Time Magazine har dækket forholdet imellem Brad Pitt og Angelina Jolie, siden de to superstjerner mødtes under optagelserne til action-komedien 'Mr and Mrs Smith' i 2005.

De var engang så tæt. I dag kan Brad Pitt og Angelina Jolie ikke blive enige om ret meget. Foto: JENS KALAENE - EPA Vis mere De var engang så tæt. I dag kan Brad Pitt og Angelina Jolie ikke blive enige om ret meget. Foto: JENS KALAENE - EPA

Siden Angelina Jolie søgte om skilsmisse i 2016 har det ifølge avisen New York Times været en stiltiende aftale, at Jolie og Pitt fortsat ville drive vinslottet sammen.

I modsætning til ægteskabet har vinproduktionen nemlig været en stor succes. I 2017 blev en flaske af parrets populære Rosé-vine solgt på auktion til over det, der svarer til 100.000 kroner.

Og i området Aix-en-Provence i Sydfrankring har Miraval Château fået ry for at være samlingssted for både lokale og internationale kunstnere både inden for musik, film og maleri.

Brad Pitt og Angelina Jolie købte vinslottet i 2008. De betalte dengang det, der svarer til 450 millioner kroner for stedet, hvor både Sting, Pink Floyd og Sade (i hjemmestudiet) har indspillet deres musik.

Brad Pitt og Angelina Jolie betalte 450 millioner for vingården, da de i 2008 flyttede ind. Foto: MICHEL GANGNE - AFP Vis mere Brad Pitt og Angelina Jolie betalte 450 millioner for vingården, da de i 2008 flyttede ind. Foto: MICHEL GANGNE - AFP

Og i årene efter købet, har parret, der dengang gik under fællesnavnet 'Brangelina', brugt knap en halv milliard kroner på at renovere det historiske vinslot.

Efter to års intense og tiltider direkte grimme skilsmisseforhandlinger var Brad Pitt og Angelina Jolie ifølge RadarOnline.com desuden tæt på at få de endelige underskifter på skilsmissepapirene.

Men nu er tingene igen gået i hårdknude.

Brad Pitt og Angelina Jolie mødtes i 2005. Dengang var Brad Pitt stadig gift med 'Venner'-stjernen Jennifer Aniston.

Brad Pitt og Angelina Jolie har ligget i skilsmisseforhandlinger siden 2016. Nu er der dukket nye problemet op. Foto: IAN LANGSDON - EPA Vis mere Brad Pitt og Angelina Jolie har ligget i skilsmisseforhandlinger siden 2016. Nu er der dukket nye problemet op. Foto: IAN LANGSDON - EPA

Officielt dannede Pitt og Jolie par fra 2006 til 2016. De blev gift (på vinslottet i Sydfrankrig) i 2014. Og i fællesskab har Brangelina tre biologiske og tre adopterede børn.

Ialt er superstjerneparret gode for det, der svarer til 3,5 milliarder kroner.

Brad Pitt (55) har netop scoret succes med den nyeste Quentin Tarantino-film 'Once Upon a Time in Hollywood', sammen med Leonardo DiCaprio.

Og Angelina Jolie deltog i weekenden i filmmessen Comic Con San Diego, hvor det blev afsløret, at den 44-årige superstjerne til næste år vil spille én af hovedrollerne i den nyeste Marvel superheltefilm, 'The Eternals'