I et forsøg på at udstille David Beckham som hykler, udstillede Joe Lycett sig selv som tonedøv.

Men nu indrømmer komikeren, at hans kontroversielle pengestunt var ét stort blufnummer.

Under det aktuelle VM bærer fodboldlegenden David Beckham den mildt sagt kontroversielle titel som ambassadør for mesterskaberne i Qatar, der som vi efterhånden er bekendt med slår hårdt ned på blandt andet homoseksualitet.

Og som den britiske komiker Joe Lycett påpeger, problematiseres ambassadørskabet kun yderligere af, at David Beckham – trods sin heteroseksualitet – i årevis har været et decideret 'homoikon' og blandt andet prydet forsiden på homomagasinet Allure.

»Du er den første fodboldstjerne, der lavede fotoserier med homomagasiner som Allure, talte åbent om dine homoseksuelle fans, og du giftede dig med en Spice Girl, hvilket er det mest homoseksuelle, et menneske kan gøre,« udtalte komikeren med henvisning til David Beckhams hustru, Victoria Beckham.

Joe Lycett, der selv er panseksuel og kæmper for homoseksuelles rettigheder, gav derfor David Beckham et ultimatum: Drop samarbejdet med Qatar og den angivelige belønning på 1,2 milliarder, og Joe Lycett vil donere 85.000 kroner til LGBTQ+-velgørenhed. Eller blive i ambassadørskabet og se komikeren makulere pengene.

David Beckham vendte aldrig tilbage på ultimatummet, og følgere på Joe Lycetts sociale medier kunne derfor søndag se en video, hvor den enorme pengestak bliver pulveriseret i en flishugger. Hvilket fik flere til at skyde med skarpt mod den britiske komiker.

'Jeg bliver ubehageligt til mode. At makulere penge under en finanskrise, hvor mange kæmper for at brødføde deres familier er ikke noget for mig,' lyder en kommentar.

David Beckham har fortsat et milliardsamarbejde med Qatar. Foto: PAUL ELLIS

'Det her føles som en våd klud i ansigtet. Pengene betyder absolut intet for David Beckham, så han er skideligeglad, men for det gennemsnitlige menneske betyder 10.000 pund alt,' skriver en anden.

Andre påpeger dog, at Joe Lycetts nu virale kampagne for homoseksuelles rettigheder ville have kostet mere end 85.000, hvis han skulle have betalt for spaltepladsen.

Og tirsdag kan komikeren da også afsløre, at videoen var netop dét; et reklamestunt.

Vel vidende at David Beckham aldrig ville trække sig på baggrund af hans ultimatum, valgte han derfor på forhånd at donere pengene til velgørenhed og fabrikere videoen med flishuggeren.

»Jeg ville aldrig være så uansvarlig at destruere virkelige penge. Faktisk blev de 10.000 pund allerede doneret til LGBTQ+-velgørenhed inden mit tweet,« oplyser Joe Lycett i en video og afslører samtidig, at bunken med penge var ægte nok – men at de mange papirstumper, som fløj ud af flishuggeren, ingen værdi havde.

Til gengæld slutter Joe Lycett sit stunt af med at smide den omtalte Allure-forside med David Beckhams ansigt i maskinen.