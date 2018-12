B.T. giver dig her de største forvandlinger i 2018.

Listen bærer både dansk og udenlandsk præg, men det er ikke kun menneskelige forvandlinger, som er blandt de ti udvalgte.

10. Paprika Steen deler botox-svipser på Instagram

Vis dette opslag på Instagram I tried botox and I went a little to far . My forehead can’t move and my eyes can’t open . With a lot of eyemakeup and patience I will soon be back to almost natural . But until then - dark dark eyes and smile smile smile . Miss . Oh how I always overdo everything Et opslag delt af Paprika Steen (@paprikasteen) den 25. Sep, 2018 kl. 4.03 PDT

Den danske skuespiller og instruktør Paprika Steen havde i en kort overgang i september lidt svært ved at bruge sin ansigtsmimik.

Hun forklarede på sin Instagram-profil, at hun slet ikke kunne bevæge sin pande og havde svært ved at åbne sine øjne.

Det skyldtes en misforståelse mellem hende og lægen ifm. en botox-indsprøjtning.

9. Türker fra Paradise Hotel sprang ud som tatoveret muskelbundt i Robinson Ekspeditionen 2018.

Vis dette opslag på Instagram Same person! 2 different tv-shows! The one is Young and curious the other one is self confident! The Young one speaks before he thinks, the other one is doing the same but both Are happy & enjoying life. Looking forward for a new adventure from 27. August @tv3dk @paradisedk @robinsonekspeditionen @realityportalen.dk @realityaward @bt.dk - #simplyshredded #tjeamdenkey #bodybuildingcom #benchpres #shredz #shredded #denkeysport #classicphysique #mensphysique #vqfit #ifbb #alphalete #summershredding #instagrambodybuilding #classicbodybuilding bodybuilder #mrolympia #gymlife #gymrat #gymaddict #workoutmotivation #workoutvideo #gymvideoes #workoutideas #fitnessvideoes #fitlife Et opslag delt af Youtube Vlogs-Turker Alici (@fitbyturker) den 15. Aug, 2018 kl. 12.43 PDT

I 2012 stødte danskerne første gang på Türker Alici i Paradise Hotel.

Seks år senere deltog han Robinson Ekspeditionen, hvor han vandt adskillige danskeres hjerter, men dog ikke titlen.

Det gjorde han med væsentlig større muskelmasse og rigeligt med tatoveringer.

8. Den danske statsminister sprang ud som 'Privat-Lars' i samråd efter kvotekongesag.

Super 80’er fest med Chief LLR. pic.twitter.com/0GkAT1ao9D — Brian Mikkelsen (@BrianAMikkelsen) 25. november 2018

I starten af 2018 var statsministeren indkaldt til samråd for at forklare, hvilket forhold han havde til de såkaldte kvotekonger - heriblandt John-Anker Hametner Larsen, som han havde lånt et sommerhus af i 2016.

Her tegnede han en klar skillelinje mellem statsministeren og den private Lars Løkke Rasmussen.

Hermed var 'Privat-Lars' døbt. Ovenfor er i øvrigt et billede af en meget privat Lars Løkke Rasmussen.

7. Lars Ranthe fra grosser Madsen til rockerkongen Tom.

Lars Ranthe gennemgik noget af en forvandling op til tv-serien Kriger. Foto: Katrine Emilie Andersen & Karoline Lieberkind. Vis mere Lars Ranthe gennemgik noget af en forvandling op til tv-serien Kriger. Foto: Katrine Emilie Andersen & Karoline Lieberkind.

TV 2-satsningen Kriger introducerede seerne for en meget muskuløs Lars Ranthe, der indtog skærmen som den hårdkogte rockerkonge Tom.

En lidt anden rolle end den, man kender ham for i Badehotellet, hvor han spiller grosser Madsen.

Han tabte imponerende 10 kg for at gøre sig klar til rollen i serien.

6. Nothing Compares 2 U-sangerinden Sinéad O'Connor skiftede navn og religion.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 19, 2018

Den verdenskendte sangerinde Sinéad O'Connor ændrede sit navn i 2017 til Magda Davitt.

Året efter ændrede hun sit navn igen. Denne gang til Shuhada' Davitt, og hun proklamerede, at hun konverterede fra katolik til muslim i 2018.

5. Den danske sommer - fra skyer og regn til tørke og hedebølge (måske takket være global opvamning).

Juli 2018 har haft 339 solskinstimer. Det er ny dansk rekord. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Juli 2018 har haft 339 solskinstimer. Det er ny dansk rekord. Foto: Bax Lindhardt

De fleste priser sig lykkelige for, at der er to sommerdage i rap i Danmark.

Men alle dem, som valgte at holde ferie inden for de danske grænser i 2018-versionen, blev belønnet med en rekordsommer med over 70 sommerdage.

4. Tommy Ahlers - fra tv-dommer til minister.

Ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet. Tiltrædende minister Tommy Ahlers og afgående minister Søren Pind. Foto: Linda Kastrup Vis mere Ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet. Tiltrædende minister Tommy Ahlers og afgående minister Søren Pind. Foto: Linda Kastrup

Den succesrige forretningsmand Tommy Ahlers, der også er kendt fra tv-programmet Løvens Hule, overraskede formentlig de fleste, da han skiftede job.

Han gik fra succesrig iværksætter til at blive uddannelses- og forskningsminister i stedet for Søren Pind hos partiet Venstre..

3. Cecilie Schmeichels vægttab

Tallet på vægten lød på 120 kg, da Cecilie Schmeichel vejede mest. Nu har hun tabt 30 kg og satser på, at der skal ryge 15 kg til. Foto: Cecilie Schmeichel Vis mere Tallet på vægten lød på 120 kg, da Cecilie Schmeichel vejede mest. Nu har hun tabt 30 kg og satser på, at der skal ryge 15 kg til. Foto: Cecilie Schmeichel

Det er lykkedes fodboldlegenden Peter Schmeichels datter, Cecilie, at tabe utrolige 30 kg.

Den inspirerende historie om det flotte vægttab delte hun på Instagram, sin blog og hos B.T.

2. X Factor-Sarah blev til X Factor-Noah.

Sådan så Noah Skaalum Jørgensen ud i 2011, inden han påbegyndte sit kønsskifte. Foto: Linda Kastrup Vis mere Sådan så Noah Skaalum Jørgensen ud i 2011, inden han påbegyndte sit kønsskifte. Foto: Linda Kastrup

Vis dette opslag på Instagram Billedet er taget af søde @rasmusharboe #fertilitetsbehandling #youtuber #møbelsnedker #heltalmindeligeunormaleforaeldre #jegmanglerenlæreplads #trans Et opslag delt af Noah skaalum (@noahskaalum) den 14. Okt, 2018 kl. 7.18 PDT

I august stod den tidligere X Factor-vinder Sarah Skaalum Jørgensen med nyt navn og køn. Nu hedder han Noah.

Han og kæresten Sika oplyste også, at de var påbegyndt fertilitetsbehandling.

1. Niko Grünfelds kontor

Vis dette opslag på Instagram My works have ended in the middle of a shitstorm , at the Mayor of cultures office in Copenhagen! I'm honored by all the mention People call the work for a gigantic masturbating sock , which by the way is quite funny #stineleth #shitstorm #mayorofculture #copenhagen #knitart #acousticelements Et opslag delt af Stine Leth (@stinelethdk) den 14. Okt, 2018 kl. 1.14 PDT

Den nok største forvandling i 2018 blev skabt af den forhenværende kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Ifølge Radio24syv brugte han 130.000 kroner på at forvandle et ellers fuldt møbleret borgmesterkontor til et 'minikulturhus'.

Her fik han plads til den famøse 'gokkesok', som flere morede sig over.