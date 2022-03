Det fleste kan nok relatere til, at det kan være svært at se sin ekskæreste komme videre med en ny partner.

Men det er nu nok alligevel de færreste, der tager det så tungt, som Kanye West har gjort, at hans ekskone, Kim Kardashian, er blevet kærester med komikeren Pete Davidson.

Det kan ikke tælles på én hånd, hvor mange unoder rapperen har lavet, hvoraf det værste nok var musikvideoen til sangen 'Eazy', hvor en modellervoks-udgave af Pete Davidson kidnappes, bindes og begraves levende af rapperen.

Så slem er chikanen blevet, at Pete Davidson har skrevet direkte til rapperen for at høre, om de ikke skulle tage at få snakket ud. Noget, som Kanye West ikke viste den store interesse for.

Nu lader det dog til, at der har åbnet sig en ny mulighed for, at rapperen kan få afløb for sine frustrationer – og samtidig tjene en habil skilling.

Youtuberen Jake Paul, som også er blevet professionel bokser, påstår nemlig hårdnakket, at han har sikret 60 millioner dollar – 404 millioner danske kroner – til deling mellem Kanye West og Pete Davidson, hvis de går i bokseringen og afgør deres strid.

Da han først præsenterede ideen på sin Twitter, blev det af folk kaldt et pr-stunt, men over TMZ Sports holder hans fast i, at tilbuddet er godt nok.

Han siger, at han gør det for Kim Kardashian og Kanye Wests fælles børn, som ikke skal se deres forældre skændes i fuld offentlighed, som det sker lige for tiden.

»Jeg er træt af at se dem lange ud efter hinanden på de sociale medier, og jeg tror, det påvirker deres børn. Det er dem, der kommer til at få flest traumer af det her.«

Og derfor tror han, at en god gammel boksekamp kan være det, der løser situationen og hjælper begge parter med at komme videre.

Hvis han ville, kunne Jake Paul, ifølge ham selv, finanserne kampen ud af egne lommer.

»Alle ved, at jeg var den bedst betalte bokser sidste år. Jeg kan garantere pengene alene, men vi har partnere mere og den slags. Der er styr på pengene,« siger han.