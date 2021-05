»Det er helt vildt. Jeg er helt på røven over det.«

Sådan lyder reaktionen fra Jokeren med det borgerlige navn Jesper Dahl på, at han har solgt penisbilleder for over en halv million kroner. Det skriver Se og Hør.

Tilbage i marts annoncerede Jokeren, at han havde malet ikke mindre end 100 farverige malerier at sit erigerede lem, som fra 20. marts blev udstillet på provokunstneren Kristian von Hornsleth galleri, Strayfield Gallery, på Strandvejen i Nordsjælland under den ligefremme titel ‘Last Man Standing – Jokeren gi’r pik til Danmark’.

Billederne er gået som varmt brød. Helt præcis har Jokeren solgt for ikke mindre end 515.000 kroner.

Jokeren (Jesper Dahl) er mest kendt som rapper, men han er også kunstmaler. Foto: Kim Haugaard

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg synes selv, det har været sjovt, og folk har måske trængt til lidt sjov og ballade. Og det er mit indtryk, at dem, der har købt, ser noget forskelligt. Nogle har dem hængende på toilettet, mens andre har det over sofaen,« siger Kristian von Hornsleth til Se og Hør.

Før udstillingen udtalte Jokeren, at ideen om at male sit eget lem startede som en joke, som udviklede sig til kunstnerisk alvor.

»Jeg solgte Hornsleth en piktegning for smøgpenge. Jeg havde ikke regnet med, at han ville elske bagtanken og bestille 99 flere til en udstilling.«

»Men selvom det bliver provokerende latrinært, så håber jeg også, at udstillingen kan avle nogle tanker – udover misundelse,« sagde Jesper Dahl, som også jokede med, at de mindste lærreder på 18 gange 24 centimeter måske nok var lidt små til motivet.

Foto: PR-foto

Jesper Dahl ville med sine malerier give det gode borgerskab i galleriet på Strandvejen nord København lidt at tænke over:

»Pikken har altid været et holdepunkt i mit univers, både i rap og på lærred, men symbolikken er også stærk.«

»En stiv pik er billedet på menneskehedens undergang: At vi med vores massive tilstedeværelse i, med og imod Moder Natur, ja helt oppe i hende, bogstaveligt talt besegler vores civilisations skæbne med pikken som dommedagsinstrument.«