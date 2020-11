Politiske uenigheder kan i den grad være brandfarlige.

Og åbenbart så brandfarlige, at de kan sætte en brutal stopper for kærligheden.

Det er i hvert fald det rygte, som i øjeblikket florerer om rapperen Lil Wayne og hans modelkæreste, Denise Bidot.

Således beretter flere amerikanske medier – der dog kun har anonyme kilder og ingen bekræftelse fra hestens egen mund – at Denise Bidot har smidt Lil Wayne på porten, fordi han støtter Donald Trump i kampen om fire år mere som præsident.

Denise Bidot har angiveligt droppet Lil Wayne, fordi han støtter Trump. Foto: Robyn BECK

Det er medier såsom New York Post, TMZ og The Washington Times, som beretter om bruddet.

Ifølge medierne skal 34-årige Denise Bidot have bekræftet bruddet ved at have delt et billede på Instagram, hvori der stod teksten: 'Nogle gange er kærligheden ikke nok'.

En tekst, der var efterfulgt af en emoji af et knust hjerte.

Ifølge medierne er hovedårsagen til bruddet angiveligt, at 38-årige Lil Wayne – med det borgerlige navn Dwayne Michael Carter jr. – for nylig delte et billede af sig selv sammen med Donald Trump.

'Jeg har lige haft et fantastisk møde med Donald Trump. Han lyttede til, hvad vi havde at sige, og forsikrede os om, at han kan få tingene gjort,' skrev rapperen til billedet.

Det var angiveligt denne offentlige støtte til Trump, som blev for meget for Denise Bidot.

Efter Lil Waynes Trump-støtte på sociale medier delte hun selv flere opslag på sin egen Instagram-konto, hvor hun opfordrede folk til at stemme.

Hun afslørede dog ikke, hvem hun selv håber bliver USA's næste præsident, og hun har siden valgt at deaktivere sin profil, således at ingen af opslagene længere er tilgængelige.

Lil Wayne og Denise Bidot har været yderst hemmelighedsfulde omkring deres forhold, så det er uvist, hvor længe de har dannet par.