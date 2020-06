Det startede tilsyneladende med en ambitiøs mor, der gerne ville have endnu en af sine berømte døtre på forsiden af det anerkendte finansmagasin Forbes.

Men nu er det endt i voldsomme beskyldninger om et spind af løgne, en frataget titel og en 'forskruet mor'. Balladen mellem Forbes og Kylie Jenner er alt andet end køn. Og sagen er meget speciel, forklarer eksperter.

»Jeg kan ikke umiddelbart huske en forhistorie, hvor man har lavet sådan et angreb og samtidig en så stærk tilbagetrækning (af titlen som yngste selvskabte milliardær, red.),« siger Mads Mordhorst, der er lektor ved CBS og ekspert i branding.

Balladen omhandler titlen som 'verdens yngste selvskabte milliardær', som den yngste af Kris Jenners berømte døtre, Kylie Jenner, fik af det amerikanske finansmagasin Forbes i både 2019 og 2020.

Matriarken Kris Jenner kaldes 'forskruet' af finansmagasinet Forbes, der i en lang artikel beskylder hende for at presse så meget på for at få Kylie Jenner udnævnt til 'yngste selvskabte millierdær', at familien angiveligt fiflede med tal for at få deres formue til at virke større, end den var. Foto: ANDREW KELLY

Den kom kun få år efter, at hun etablerede en kosmetikvirksomhed, der med lynets hast blev en gigantisk millionvirksomhed og altså i 2019 førte til, at Forbes vurderede, at Kylie Jenner var blevet milliardær.

Men nu er der kommet ridser i lakken. Efter at Kylie Jenner sidste år solgte en stor del af virksomheden til den amerikanske kosmetikgigant Coty, viser nye regnskaber, at omsætningen i hendes virksomhed er meget mindre, end man har troet.

Og det har fået Forbes til at fratage den 22-årige Kylie Jenner titlen som verdens yngste selvskabte milliardær, da man mener, at hun nu 'kun' har en formue på 900.000 millioner dollar. Samtidig anklager bladet familien Kardashian for bevidst at snyde og for ikke at sky nogen midler for at øge formuen.

I artiklen kalder bladet Kylie Jenners mor, Kris Jenner, for 'forskruet' og fortæller, hvordan hun flere gange selv har presset på for at få datteren optaget på listen.

Kylie Jenner skabte mange overskrifter, da hun i 2019 blev udnævnt til verdens yngste selvskabte milliardær af Forbes. Nu mener Forbes, at familien har snydt sig til titlen. Foto: Danny Moloshok

Maria Bendix Wittchen, der er forsker i kendisjournalistisk og presseetik og lektor i journalistik på RUC, er enig i, at sagen er speciel:

»Det er ikke noget, vi ser hver dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Stein Bagger-sagen. Han var et varmt emne i den økonomiske branche, og pludselig var det et luftkastel. Han plejede at få en masse positiv omtale, men pludseligt vendte det,« siger hun.

Hun mener, at sagen kan ændre på folks opfattelse af Kylie Jenner:

»Læserne tænker måske på Kylie Jenner som bare en kendis. Men hun er ikke bare en kendis. Hun har en virksomhed, der tjener virkelig mange penge. Og det, Forbes siger, er, at hun pynter sig med lånte fjer og puster sin virksomhed op udokumenteret,« siger hun og tilføjer, at hun også mener, at pilen peger lidt tilbage på Forbes, som tilsyneladende ikke har helt styr på deres lister.

'Højt at flyve, dybt at falde' kan man passende sige om den situation, som Kylie Jenner befinder sig i, efter at hun er blevet beskyldt for at lyve sin formue større, end den er. Foto: JUSTIN LANE

Selv om kritikken er hård, så er det dog nok begrænset, hvor meget skade den gør på Kylie Jenners image. Den unge Jenner har nemlig udmærket sig ved at være noget af et fænomen på de sociale medier.

»At hun mister titlen, ændrer selvfølgelig ikke på, at det, hun sælger, stadig er sig selv,« siger Mads Mordhorst og tilføjer, at Kylie Jenner dog nok ikke helt undgår skade.

»Der kan helt sikkert være nogle problemer med det, men de loyale 'followers' reagerer tit på andre måder, end man tror. De rykker sammen om dem, der er truet. Det ser man også med Donald Trump for tiden. Så dele af hendes fanbase og dele af hendes brand kan godt blive styrket af sagen,« siger han.

Kylie Jenner har på sine sociale medier udtalt, at hun ikke har snydt med tal og regnskaber.