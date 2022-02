Premieren på den nye danske komedie 'Vildmænd' har været længe undervejs.

Blot kort tid før den planlagte premiere, valgte Nordisk Film nemlig i oktober at udskyde premieredatoen, da dele af filmens handling har stor lighed med den tragiske hændelse, som udspillede sig i Norge 13. oktober, hvor en mand skød og dræbte flere personer med bue og pil på et marked i centrum af Kongsberg.

I stedet blev premieredatoen rykket til 13. januar – men heller ikke her lykkedes det at gennemføre, da coronanedlukningen spændte ben.

Nu er tiden så endelig kommet, og 3. februar kan danskerne altså opleve Rasmus Bjerg på det store lærred i rollen som familiefaren Martin, der flygter for dagligdagslivet for at leve som en vildmand i de norske fjelde.

»Det har været en hård fødsel, men endelig lykkedes det at tage den med sugekop,« lyder det fra hovedrolleindehaveren til filmen gallapremiere 2. februar, der tilføjer:

»Jeg tror faktisk, det er et fantastisk tidspunkt. Ret symbolsk, så smed vi maskerne i går, og vi har lyst til at komme ud og opleve noget – og grine.«

Det er hans kollega Sofie Gråbøl helt enig i. I 'Vildmænd' spiller hun rollen som Martins kone, Anne.

»Det har været et sindssygt forløb og filmen har jo haft en lang rejse hen mod premieren. Der har været rigtig mange bump på vejen, men jeg tror faktisk, det her tidspunkt er fuldstændig perfekt, fordi frygten er væk og vi alle bare glæder os til at kunne komme i biografen,« fortæller hun.

Skal du i biografen og se 'Vildmænd'?

Fælles for begge skuespillere er, at de særligt har følt med filmens instruktør, Thomas Daneskov, som premieren igen og igen blev rykket.

Men for Rasmus Bjerg gik bekymringen også på, om filmen nogensinde ville få biografpremiere.

»Da vi aflyste på grund af den frygtelige hændelse i Norge, hvor sammenfaldene var absurde, blev jeg nervøs for, at den ville ende på streaming. Den klæder det store lærred, tror jeg, så jeg er så glad for, at den ikke bare skal ses derhjemme,« forklarer han.

Det gjorde den heldigvis, og spørger du B.T.s filmanmelder, bør danskerne da også valfarte mod landets biografer.