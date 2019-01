Der er ikke sparet på beskyldningerne. Hverken fra sangerinden Mariah Careys side eller fra hendes tidligere personlige assistents side.

De to har lagt sag an mod hinanden - og begge sagsanlæg indeholder opsigtsvækkende anklager.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet People og Variety.

Mariah Carey beskylder sin tidligere assistent - Lianna Shakhnazarian - for at have filmet den amerikanske sangerinde i smug og have forsøgt at afpresse hende ved at true med at offentliggøre de private videoer.

'Azarian (som hun også kaldes, red.) filmede uden Mariahs vidende eller godkendelse hende i smug, mens hun var i gang med private aktiviteter, hvilket - hvis det blev offentliggjort - Azarian vidste ville være skadeligt for Mariah både personligt og professionelt,' lyder det blandt andet i retsdokumenterne, skriver People.

Derudover skal Lianna Shakhnazarian have vist de intime videoer til sine venner og kolleger, ligesom hun skulle have fortalt en kollega, at hun ville sælge videoen, hvis hun nogensinde skulle blive fyret.

Mariah Carey har sagsøgt sin tidligere assistent for op mod tre millioner dollars.

Omvendt hævder Lianna Shakhnazarian i sit søgsmål, at Mariah Careys tidligere manager - Stella Bulochnikov - skal have udsat hende for både psykisk og seksuelt misbrug, kaldt hende for en 'luder' og have urineret på hende.

Af retsdokumenterne fremgår det ifølge Variety, at den tidligere assistent beskylder manageren for at have slået hende på bagdelen og på hendes bryster, for at have tacklet hende og for nogle gange at sætte sig på hende.

Derudover beskylder hun manageren for nogle gange at holde hende nede og urinere på hende.

I søgsmålet lyder det, at 48-årige Mariah Carey skulle have været kendt til misbruget og billiget det.

Mariah Carey og Lianna Shakhnazarian arbejdede sammen fra marts 2015 til november 2017, hvor Lianna Shakhnazarian blev fyret.