Han beskylder hende for at have været voldelig. Hun beskylder ham for at have været voldelig.

Han beskylder hende for at have efterladt afføring i deres seng. Hun beskylder ham for at have kastet en mobiltelefon ind i hendes ansigt.

De seneste dag er beskyldningerne fløjet frem og tilbage mellem det tidligere skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard.

Begge er for tiden til stede i retten i London’s High Court, da Johnny Depp har lagt sag an for injurier mod avisen The Sun, efter avisen for to år siden bragte en artikel, hvor han blev beskrevet som en 'wife beater' (hustrumishandler, red.).

Johnny Depp. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Johnny Depp. Foto: TOLGA AKMEN

Omvendt fastholder avisen, at artiklen er sand.

Det har ført til den stærkt omtalte retssag, hvor den 57-årige skuespiller nægter at have været voldelig over for den 34-årige Amber Heard, som han var gift med fra 2015 til 2017.

I retten er der siden kommet flere detaljer fra deres turbulente ægteskab frem - ligesom begge parter beskylder hinanden for at have gjort ting, som modparten nægter.

Herunder kan du læse nogle af beskyldningerne:

Johnny Depp har hævdet, at 'helvede ville bryde løs', hvis han ikke formåede at leve op til sin ekshustrus 'regler'. Han bekylder hende for at have været 'manipulerende' og 'ude efter den berømmelse, han kunne give hende'. Det nægter hun.

Amber Heard har hævdet, at Johnny Depp engang kastede en flaske champagne efter hende. Det nægter han.

Johnny Depp har beskyldt Amber Heard - eller en af hendes 'medsammensvorne' - for at have efterladt menneskeafføring i deres ægteskabsseng. Det nægter hun.

Amber Heard har beskyldt Johnny Depp for at have 'skubbet hende til jorden og revet i hendes hår under et voldeligt skænderi. Det nægter han.

Johnny Depp mistænkte, at Amber Heard havde en - hvis ikke flere - affærer. Personer som skuespilleren James Franco, forretningsmanden Elon Musk og skuespilleren Billy Bob Thornton er blevet nævnt. Det nægter hun.

Amber Heard har beskyldt Johnny Depp for at have kastet en mobiltelefon i hendes ansigt, mens han var 'fuld og høj på stoffer', så hun blev mærket efter det ved sit ene øje (et billede af mærkerne blev fremvist i retten, red.). Det nægter han.

En anden episode skal have fundet sted i marts 2015 i Australien, hvor Johnny Depp på det tidspunkt var ved at optage en 'Pirates of the Caribbean'-film.

Ifølge Amber Heards advokater blev hun udsat for 'tre dages prøvelser', hvor Depp undervejs 'fuldstændig ødelagde' det hus, de boede i, under et 'narko-raseri'.

Amber Heard. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Amber Heard. Foto: TOLGA AKMEN

Depp beskyldte skuespillerinden for utroskab og kastede hende mod et ping-pong-bord og skubbede hende mod et køleskab. Det benægter skuespilleren. Han hævder i stedet, at Heard kastede en vodkaflaske mod ham:

»Efter hændelsen, hvor frøken Heard kastede vodkaflasken, kastede hun endnu en vodkaflaske, hvilket endte med at afskære den yderste del af min finger og knuse knoglen. Det er på det tidspunkt, at jeg nok begyndte at have et slags sammenbrud, et nervøst sammenbrud eller lignende,« fortalte Depp ifølge BBC i retten.

Derefter begyndte han at skrive på spejlene og væggene i huset med sin blødende finger. I retten forklarede han, at det var fordi, han 'ikke ønskede at leve på det tidspunkt'.

Ifølge The Suns advokat skreg Johnny Depp dog af Amber Heard, ligesom han rev en telefon ud af væggen og smadrede den gentagne gange ind i væggen. Det var i stedet i den forbindelse, hans finger kom til skade, forlyder det.

Her ses noget af det, som Johnny Depp skal have skrevet på vægge og spejle med en afskåret finger. Foto: HIGH COURT HANDOUTS Vis mere Her ses noget af det, som Johnny Depp skal have skrevet på vægge og spejle med en afskåret finger. Foto: HIGH COURT HANDOUTS

Da retssagen fredag fortsatte, blev der afspillet et 'rystende' lydklip, skriver Sky News.

I lydklippet kan man høre, hvordan Johnny Depp beder sin ekshustru om at 'skære ham' med en kniv. Det tre og et halvt minut lange klip menes at stamme fra juli 2016.

Amber Heard kan blandt andet høres sige: 'Please, lad være med at skære dig selv. Læg kniven ned. Jeg ved, du er i smerter, men stop. Please, lad være.'

Retssagen fortsætter mandag, hvor Johnny Depp endnu engang indtager vidneskranken. Senere på ugen forventes det, at Amber Heard skal afgive sin forklaring i retten, mens blandt andre også Johnny Depps tidligere hustru, Vanessa Paradis, skal afgive forklaring.