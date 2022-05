»Jeg vågner ved, at jeg bliver holdt nede. Der er nogen, der holder mig for øjnene, og så er der nogen der holder mine ben og mine arme, og så er der en, der stikker en finger op bag i på mig.«

Sådan lyder en af de rystende beskrivelse i TV2s nye dokumentar 'Herlufsholms Hemmeligheder', der giver et indblik i en grufuld og barsk side af den elitære kostskole Herlufsholm, der beskyldes for at forsøge at lægge låg på sagerne. Nu reagerer rektor på beskyldningerne.

Ovenstående beretning kommer fra en tidligere elev på Herlufsholm ved Næstved, der gennem mange århundrede har tiltrukket den absolutte elite.

Blandt de tidligere elever er hummeldirektør Christian Stadil, den tidligere baronesse Caroline Fleming, kongehusets ven lensgreve Bendt Tido Wedell samt prins Nikolai, mens kronprinsparrets søn prins Christian er nuværende elev på skolen.

Herlufsholm Skole og Gods.

Men skolen udmærker sig ikke kun ved at give unge en god uddannelse. Den gemmer tilsyneladende også på en mørk hemmelighed. Et miljø, hvor børn og unge igennem årtier er blevet ydmyget, mobbet og udsat for både vold og seksuelle krænkelser.

Eleven bag det nævnte udsagn vil gerne være anonym af frygt for repressalier. Og det vil størstedelen af de knap 50 tidligere elever, som TV 2 har talt med også.

Flere af dem fortæller, hvordan deres tidligere klassekammerater nu er blevet store og betydningsfulde folk i erhvervslivet, og hvordan det kan ramme dem hårdt, hvis de står frem.

»Der er nærmest en sadistisk kultur på skolen. Det er pissefedt at få hinanden til at græde og nedgøre hinanden,« siger en anden anonym elev.

'Herlufsholms Hemmeligheder' bliver vist på TV2.

I dokumentaren kommer det frem, hvordan der på skolen tilsyneladende er tradition for, at de ældre elever mere eller mindre systematisk gennembanker de yngre elever.

En elev beretter for eksempel, hvordan de ældre elever kunne udvælge en tilfældig yngre elev og lege 'Hvem vil være millionær?'. Og hvis man så svarede forkert, så fik man bank. I et tilfælde blev eleven så gennembanket, at han ikke engang selv kunne kravle hen i et hjørne.

To tidligere elever ved navn Peter og Christopher har valgt at stå frem med navn og billede og fortæller om grove episoder, som de har overværet inden for de seneste år. Peter, der kun optræder med fornavn, kalder Herlufsholms miljø for 'meget destruktivt og meget udelukkende'.

Herlufsholm Skole og Gods ved Næstved.



Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen, der er ph.d. og jurist og blandt andet er med i Mary Fondens ekspertpanel, har gennem mange år hørt frygtelige fortællinger fra Herlufsholm. Hun er rystet over de nye beretninger:

»Det tegner billedet af et udstødelseshirarki. Hvis du ikke tilpasser dig, så er du dømt ude, og så får du en position, som man kan kalde for social død,« siger hun i dokumentaren, hvor hun også fortæller, at de sager, man har hørt om, formentlig kun er toppen af isbjerget.

I dokumentaren anklager flere af de tidligere elever ledelsen for at kende til problemerne med vold og seksuelle overgreb uden at gøre nok ved det.

Ifølge flere elever er flere episoder de seneste år ikke blevet politianmeldt, selvom skolen ellers har fået kritik af tilsynet for mobning for netop ikke at politianmelde volds- og overgrebssagerne.

Rektor Mikkel Kjellberg.

Blandt andet vakte en voldtægtsanmeldelse af en pige fra 8. Klasse opsigt i 2016. Skolen undlod nemlig at anmelde sagen og lade pigen lægeundersøgelse indtil flere dage efter. Sigtelsen endte med at blive frafaldet grundet manglende beviser, og pigens mor klagede over håndteringen, som hun mente mere handlede om at beskytte skolens ry end hendes datter.

Ifølge dokumentaren virker det til, at Herlufsholm fortsat forsøger at lægge låg på nogle af sagerne.

Det afviser skolens rektor, Mikkel Kjellberg dog overfor B.T.

»Jeg kan afvise, at vi overhovedet skulle have skjult eller have interesse i at skjule, fortie eller ligefrem billige, hvis der er krænkelser eller vold på skolen. Vi er kun interesseret i, at eleverne trives. Vi vil aldrig acceptere vold eller krænkelse eller negativ kultur på skolen. Og vi kan ikke genkende det billede, som dokumentaren forsøger at tegne. Og vi ved, at der er mange eksempler, der vises fra tidligere tider. Men når det er sagt, så er én krænket elev én for meget«, siger Kjellberg, der har været rektor siden 2019.

Han oplyser, at skolen nu iværksætter en uvildig undersøgelse af forholdene på skolen.

I dokumentaren bliver flere af elevernes oplevelser beskrevet som nogle ritualer, der er foregået på Herlufsholm gennem mange årtier. Hvad siger du til det?

»Jeg kan ikke genkende billedet af, at vold skulle være en del af kulturen på skolen. Vi har haft enkelte sager, og vi har også haft svære sager, som du netop referer til, i dette skoleår, og der har vi handlet resolut. Og der er ikke nogen, der skal være i tvivl om, at det vil i også gøre fremover, hvis der kommer svære sager, hvis der kommer sager.«

»Hvis jeg får min vilje, så skal der ikke være en eneste af denne slags sager på skolen. Enhver elev skal føle sig tryg på vores skole.«

Mikkel Kjellberg vil nu se på, om nogle traditioner skal ændres.

Hvorfor er det ikke lykkedes jer at sætte en stopper for det her før? Der har jo været sager før, og nu er der kommet nogle sager igen?

»Vi vil nu undersøge, hvordan kulturen er på skolen. Vi har bedt et ekstern konsulentfirma om at afdække kulturen, som den er nu. De gik i gang i januar straks, de blev bekendt med de her forhold, der kommer frem i dokumentaren,« siger Kjellberg og forklarer, at han siden sin indsættelse som rektor i 2019 har sat en masse initiativer i gang for at sikre trivsel for 'at gøre et endeligt opgør mod en tidligere tiders hård kultur på skolen'.

Han tilføjer, at skolen nu også vil se på, om der er nogle af de gamle traditioner, der er for grænseoverskridende og skal aflyses eller ændres:

»Der kan være noget, hvor det tyder på i de aktuelle sager her, at vi skal gøre mere. Vi går i gang med en proces, hvor vi genbesøger vores traditioner for skolen for at se, om der er noget, der skal gøres anderledes i forhold til at være opmærksom på, om der er ting, der kan understøtte en opfattelse af, at der skulle være en voldelig kultur eller andet uhensigtsmæssigt på vores skole.«

Så du tror ikke, at vi kommer til at høre om lignende eksempler fra Herlufsholm fremover?

»Det håber jeg bestemt ikke. Det skal være sådan, at der skal være trygt på skolen, men vi står også klar til at handle resolut, hvis der skulle opstå sager. Det skal der ikke være nogen tvivl om,« siger han.

Dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder' kan ses på TV 2 Play og på TV 2 torsdag aften.