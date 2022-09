Lyt til artiklen

Onsdag skrev flere medier, at skuespilleren Leonardo DiCaprio og Camila Morrone er gået fra hinanden.

Det har vakt en del opmærksomhed, og det skyldes primært Camila Morrones alder på 25 år. Der hersker nemlig en bestemt teori om, at Leonardo DiCaprio siden 1999 har nægtet at have kærester, der er over 25 år gamle.

Og der er en del empiri, der støtter op om dette.

I 1999 blev han kærester med 19-årige Gisele Bündchen. De slog op, da hun var 23 år. Herefter var han sammen med Bar Rafaeli i fem år, indtil hun fyldte 25 år. Det blev fulgt op af kortere perioder sammen med Blake Lively, Erin Heaterthon, Toni Garrn og Kelly Rohrbach.

I updated that Leonardo DiCaprio dating graph pic.twitter.com/zCTFq2ebSX — Eric the Public Domain (@EricThePooh) August 31, 2022

De forhold sluttede, da kvinderne var henholdsvis 23, 22, 21 og 25 år gamle. Den næste kæreste var danske Nina Agdal, som han sås med i to år. Det forhold sluttede også, da danskeren fyldte 25.

Og så er der endelig Camila Morrone, som altså nu også ser ud til at være fortid i en alder af 25 år.

Dette mønster er bestemt ikke gået internettets næse forbi, og 47-årige Leonardo DiCaprios drilles i den grad på Twitter, hvor et udpluk af kommentarerne lyder sådan her:

Der er ikke noget noget mere pålideligt fænomen her på planeten, end at Leonardo DiCaprio slår op med sine kærester, når de er 25 år gamle.

'Titanic' (filmen, red.) fylder 25 i år, og så går jeg ud fra, at Leonardo DiCaprio ikke længere vil være med i den.

Pigen, som Leonardo DiCaprio dropper, når han er 72 år gammel, er blevet født i dag.

Et orakel har engang fortalt Leonardo DiCaprio, at en 26-årig vil slå ham ihjel.

Vi er nødt til at få styr på den her klimakrise, så vi kan efterlade en sund planet til vores børn, vores børns børn og Leonardo DiCaprios kærester.

Historien melder ikke noget om, hvem af de to der har trukket stikket i forholdet – eller om beslutningen er truffet i fællesskab.

Det skal dog være sket i fred og fordragelighed, lyder det.