De fleste vil nok gerne kunne skifte deres lejlighed ud med en strandvilla.

Det er netop, hvad den tidligere vinder af 'Vild med dans' Mads Vad kommer til i 2023.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge mediet viser oplysninger fra Tinglysningen, at danseren og konen Nana Strand har smidt 8,8 millioner kroner for at kunne flytte med den 3-årige søn Xander ind i strandvillaen på 124 kvadratmeter, der ligger i bydelen Egå nordøst fra Aarhus Centrum.

Parrets gamle lejlighed inde midt i Aarhus Centrum, der har været parrets base siden 2015, er samtidig blevet udbudt til 5,99 millioner kroner.

I et opslag på Instagram fra 1. januar lægger den lille familie heller ikke skjul på, at de glæder sig til den kommende flytning.

»Godt nytår fra Aarhus C. I 2023 skifter vi den lille lejlighed ud med et hus, og vi glæder os ret så meget,« skriver Mads Vad i et fællesopslag med sin kone Nana.

Mads Vad debuterede i 'Vild med Dans' tilbage i 2006, og i 2010 strøg han hele vejen til tops sammen med dansepartneren Cecilie Hother.