Nok er hun glamourøs som 'Vild med dans'-vært, men i privatlivet står Sarah Grünefeld overfor lidt af en udfordring - hun søger nemlig bolig.

Sarah Grünewald, der netop har lagt sidste hånd på dette års ‘Vild med dans’, er lidt udfordret på boligområdet.

Sådan fortæller hun i en Instagram-story, efter hun fik afslag på at leje det drømmehus i Snekkersten, hun ellers havde planer om at flytte ind i.

‘Villa Villekulla’, som Sarah kaldte huset, er en lille, gult hus beliggende i det naturskønne Nordsjælland, så det var en tydeligt frustreret Sarah, der måtte opgive drømmen om at bo dér.

'Villa Villekullas udlejer valgte i sidste øjeblik at sælge huset i stedet for. Så mit lille gule, dejlige drømmehus røg… Det har jeg været lidt ked af. Faktisk rigtig ked af,' fortæller Sarah.

En mening med alt

For de fleste kan det være svært at finde den perfekte bolig, og nu må Sarah også op på hesten igen.

'Jeg har ikke haft hverken overskud eller orket hele den dér store jeg-mangler-et-sted-at-bo-smøre, men den kommer på et tidspunkt. Lige nu tænker jeg, vi lige skal holde jul allesammen.'

I foråret bad Sarah også sit netværk om hjælp til at finde en ny bolig, efter hun og manden, Rasmus Backhaus, gik fra hinanden.

Sammen har de sønnen Luis, og Sarah har flere gange slået fast, at han både er hendes og Rasmus’ førsteprioritet. Derfor var de også interesserede i at blive boende i nærheden af hinanden, fx i den samme opgang eller at dele en villa, fortalte Sarah tidligere på året. Dog er det endnu ikke lykkedes Sarah at finde det perfekte hjem.

Men selvom den smukke værtinde er ked af at måtte vinke farvel til det gule hus i Snekkersten, så ser hun også positivt på fremtiden:

'Der er en grund til, at jeg ikke fik det hus. Og der skal nok komme noget andet godt. Det var bare lige hele pladen om, at det er synd for mig – for det synes jeg da, at det var,' afslutter Sarah.

