Fredag aften dansede komikeren Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen sig hele vejen til næste uges finale i 'Vild med dans'.

Og i en video, som Thomas Evers Poulsen havde delt forud fra showet på sin Instagram, fremgik det da også tydeligt, at en hvis legemsdel blev arbejdet ud af bukserne. Du kan se videoen nederst i artiklen.

Her kunne den rutinerede danser nemlig ses gå med rundt med numsen bar.

»Gud ja,« udbrød danseren på scenen efter showet, da han blev mindet om videoen.

»Den skal have meget (af æren for den videre deltagelse, red.),« slog Natasha Brock fast.

Hun tror, at videoen er et tegn på, hvor mange timer parret egentlig bruger i øvelokalet.

»Man kan få lidt kuller og tænke: 'Det her er en skide god idé'.«

De mange timer har dog betalt sig, og nu kan parret se frem til at få lov til at dyste om sejren.

Noget de begge glæder sig til.

»Vi vil bare gøre alt, hvad vi kan og håbe på at imponere dommerne. I sidste ende er det seerne, der afgør det, så der skal noget af en freestyle til, og det har vi også tænkt at os levere,« slog Thomas Evers Poulsen plads, som kan se frem til at danse i sin fjerde 'Vild med dans'-finale.