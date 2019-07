Vickie Jo Ringaard er blevet mor til sit andet barn.

Det skriver danseren på Instagram, hvor hun afslører, at den nyfødte pige får navnet Isabelle Jo.

Pigen blev født mandag.

'Så kom vores lille prinsesse Isabelle Jo 15.07.19,' skriver danseren.

Vicki Jo Ringaard har også en pige i forvejen, som hun blev mor til tilbage i 2012.

"Det er den største oplevelse at blive mor, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at opleve det igen," skriver Vickie Jo Ringgaard i en SMS til Se og Hør.

Datterens far er Vicki Jo Ringgaards kæreste Niels Stausholm.

Parret har boet sammen siden januar 2018, efter at Vickie Jo havde gået igennem en skilsmisse.

Danse-darlingen bekræftede i oktober 2017, at hende og eksmanden Jesper Ringaard Diget var blevet skilt.

De to havde været sammen i ti år og havde været gift i syv af dem, inden de altså valgte at gå hver til sit.

Deres datter Malou kan nu altså bryste sig af titlen som storesøster til den nyfødte Isabelle Jo.

