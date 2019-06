Den 34-årige dansestjerne Morten Kjeldgaard er jublende lykkelig.

Den mangeårige Vild med dans-deltager er nemlig lige på nippet til flytte sammen med sin kæreste, og det glæder han sig til.

»For mig er det kæmpestort at skulle bo sammen, og jeg glæder mig som et lille barn«, siger Morten Kjeldgaard til Se & Hør.

Kæresten er den 28-årige ejendomsmægler Frederik Haun, som han har dannet par med siden slutningen af 2018.

HAN SAGDE JA!!! ... Altså til at flytte ind sammen med mig!!! For mig er det kæmpe stort at skulle bo sammen, og jeg glæder mig som et lille barn @frederikhaun #loveislove

Selv om de har været kærester i mindre end et år, synes danseren på ingen måde, at de forhaster sig, når Frederik allerede i denne måned flytter sine ting ind i hans lejlighed på Frederiksberg.

»Vi er rigtig meget sammen i forvejen, så det er det naturlige næste step - og jeg glæder mig. Det er så dejligt«, siger Morten Kjeldgaard, til Se & Hør.

Morten Kjeldgaard er blandt de mest succesfulde dansere i Vild med dans. Han er blevet nummer to i konkurrencen to gange sammen med skuespillerne Iben Hjejle og Stephania Potalivo, og i 2016 vandt han sammen med bokseren Sarah Mahfoud.

Privat har han tidligere dannet par med den norske danser Vegard Kristiansen fra 2013 til 2016.

Vild med dans vender tilbage dette efterår, hvor sportsstjernerne Mikkel Kessler og Michael Maze kaster stjernestøv over showet.

Desuden bliver det med deltagelse af skuespilleren Jakob Fauerskov, der skal danse sammen med Silas Holst, og de bliver dermed det første mandepar i programmets danske historie.

Hvordan det i praksis skal fungere på dansegulvet, når de to mænd skal finde ud af, hvem der blandt andet skal føre, det er endnu ikke helt på plads.

»Jeg har ikke gjort mig så mange tanker endnu angående, hvordan vi knækker koden med hensyn til at føre og blive ført. For jeg har ikke mødt Jakob og tænker, at det er noget af det sjove at skulle finde frem til i træningslokalet. Det er det, jeg har savnet mest ved 'Vild med dans' - at skulle være kreativ i et træningslokale. Og skabe tingene i nuet,« siger Silas Holst til HER&NU.