Der er guldmedaljer, sølvmedaljer, vindertrofæer i lange baner som minde om en uovertruffen karriere på dansegulvet. Men at være professionel danser har ikke kun været en dans på roser for hende.

»Jeg var et let offer,« siger 33-årige Claudia Rex, som i dag har lagt dansen på hylden.

Lige siden hendes forældre sendte hende til dans som treårig, har sporten dog fyldt utrolig meget i hendes liv.

Og hun har elsket det. Elsket det hårde. Disciplinen. At blive presset.

Jeg skilte mig ud fra mængden og var dermed et let offer Claudia Rex om at blive mobbet i skolen

»Det har været fedt. Jeg elsker, når det er hårdt. Så får jeg endnu mere blod på tanden. Mine allerfedeste træninger har været, når træneren har stået og råbt os i hovedet som en militærmand for at få det ypperste ud af os,« smiler Claudia Rex, som allerede i en alder af 10 år besluttede, at dansen var dén vej, hun ville gå.

Men selvom hun elsker, når det er hårdt, husker hun især de sårbare teenageår som specielt hårde. På den knap så fede måde.

»Jeg blev mobbet i skolen, var altid hende den lidt mærkelige, som aldrig var til de sociale arrangementer, fordi jeg dansede.«

»Jeg var hende den lille, der ikke udviklede sig, fordi jeg trænede så hårdt. Jeg skilte mig ud fra mængden og var dermed et let offer,« fortæller Claudia Rex, som oven i mobningen og den benhårde træning også led af den psykiske lidelse OCD, der især i netop teenageårene var voldsom.

Fakta om OCD Claudia Rex er ny ambassadør for OCD-foreningen.

OCD står for ‘Obsessive Compulsive Disorder’ er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

100.000 børn, unge og voksne i Danmark har OCD.

OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde version til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og -handlinger.

OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne.

Tvangstankerne (obsessioner) drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri.

Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker.

De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.

Antidepressiv medicin og kognitiv terapi har vist sig at være en yderst effektiv behandlingsform.

OCD er en kronisk lidelse. En del oplever at blive helt fri for deres symptomer i lange perioder af deres liv og andre, de fleste, kan få reduceret symptomerne så meget, at de kan leve et helt normalt liv.

Læs mere: https://ocd-foreningen.dk/

Kilde: OCD-foreningen

»Da jeg blev teenager, eskalerede det fuldstændig. Der begyndte jeg at blive bange for, hvad jeg kunne forvolde af skade på dem, jeg holdt af, hvis ikke jeg udførte mine ritualer,« siger Claudia Rex og forklarer:

»OCD er tvangshandlinger og tvangstanker. Det starter med tanken. At jeg bliver bange for, at nogen tæt på mig skal dø eller komme til skade, og så er det, at det går over i en tvangshandling, hvor jeg skal lave nogle ritualer, som - i min tankegang - neutraliserer den fare, der er.«

Men selv om OCD'en i netop teenageårene fyldte 95% af hendes vågne tid, lykkedes det hende at holde det skjult både på dansegulvet og i skolen.

»Det gjorde jeg, fordi det var og stadig er et tabu. Det er ikke noget, man har lyst til at gå og skilte med. Specielt ikke i teenagealderen,« siger Claudia Rex og erkender, at mobningen var en tung byrde at slæbe rundt på.

Ret ryggen, smil og lad være med at tude Claudia Rex om den benhårde danseverden

»Selvfølgelig har det været udfordrende at gå med OCD'en oven i. Men jeg har aldrig haft ondt af mig selv. Heller ikke dengang,« insisterer hun og er overbevist om, at hendes fightergen stammer fra danseverdenen.

»Der må man ikke vise svaghed. Ret ryggen, smil og lad være med at tude,« siger hun kommanderende. Og griner.

»Det var otte timers træning hver dag ved siden af skolen. En benhård verden. Der er ‘no mercy’. Og jeg tror måske også, at den militærtræning - som det jo er, når det er så dedikeret - har nok gjort, at jeg kunne fortsætte min hverdag og karriere samtidig med, at jeg havde et hoved, der var helt fyldt med OCD.«

»For jeg kan godt lide at være at være presset. Det har altid været et drive for mig at få så meget ud af det, jeg har haft mellem hænderne.«