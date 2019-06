Der er kærlighed i luften for den danske YouTube- og tidligere 'Vild med dans'-stjerne Julia Sofia Aastrup.

Den 21-årige YouTuber har nemlig fundet sig en kvindelig kæreste, der har navnet Michelle Rona Steffensen.

Det skriver Julia Sofia Aastrup på Facebook.

Her kan man også se, at hendes nye kæreste er født den 25. maj 1989, hvilket gør hende hele ni år ældre end Julia Sofia.

Ifølge Michella Rona Steffensens Facebook-profil er hun tidligere personlig træner i Fitness World, men er nu administrerende direktør i fitnesskæden EMS BodyPOWER.

Julia Sofia Aastrup stod i 2018 frem på sin YouTube-kanal og fortalte til sine dengang 200.000 følgere, at hun er til kvinder.

»Så længe, jeg kan huske, har jeg altid vidst, at jeg ikke var ligesom mine veninder.«

»Når alle ligesom havde drengekærester i skolen, så har jeg bare altid vidst, at jeg måske ikke helt var der eller var på samme måde som dem. Og da jeg var 16 år, blev jeg forelsket i en pige,« fortalte hun i videoen.

Den tidligere 'Vild med dans'-stjerne pointerede samtidig, at hun ikke vil betegne sig som hverken lesbisk eller biseksuel.

»Bare fordi, jeg indtil videre kun er faldet for piger, så er det ikke ensbetydende med, at det er sådan resten af mit liv kommer til at se ud. Jeg aner ikke, hvordan det ender, eller hvilken partner jeg ender med,« lød det.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Julia Sofia Aastrup for høre mere om hendes nye parforhold, men det er ikke lykkes.

Du kan se videoen, hvor Julia Sofia Aastrup fortæller om sin seksualitet herunder: