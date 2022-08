Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke sige, om min oplevelse af verden ville være anderledes, hvis jeg havde været heteroseksuel. Men jeg ved, at de dårlige oplevelser, jeg har haft med chikane og vold, har været direkte relateret til min seksualitet.«

Ordene kommer fra redaktør Chris Pedersen.

Cirka hver tredje LGBT+-person har oplevet diskrimination på baggrund af seksualitet inden for det seneste år, viser nye tal fra en undersøgelse lavet af VIVE og finansieret af Ligestillingsministeriet.

B.T. har talt med en række kendte danskere, der alle har det til fælles, at de ikke er heteroseksuelle. Desværre har mange af dem oplevet det samme: at blive diskrimineret og udsat for had, kun fordi de er sig selv.

Chris Pedersen kan stadig mærke sine unge år sidde i kroppen, når han bevæger sig rundt. Dengang oplevede han både at blive overfaldet fysisk og verbalt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Chris Pedersen kan stadig mærke sine unge år sidde i kroppen, når han bevæger sig rundt. Dengang oplevede han både at blive overfaldet fysisk og verbalt. Foto: Thomas Lekfeldt

I lang tid gik Chris Pedersen ofte rundt med sine nøgler stikkende ud fra sin knyttede hånd.

For halvandet år siden gik det op for ham, at han ikke var den eneste. Drabet på 33-årige Sarah Everard, der blev slået ihjel, mens hun var på vej fra A til B en aften i London, fik folk til at fortælle om, hvordan de beskyttede sig selv med blandt andet et nøglebundt.

»Jeg kan huske, at jeg fik en helt fysisk reaktion, fordi jeg instinktivt vidste, at det var derfor, jeg altid havde fast greb om nøglen, når jeg var alene på gaden. På alle tidspunkter af døgnet,« fortæller Chris Pedersen og understreger, at han ikke betragter sig selv som et utrygt menneske.

'Bøsserøv' Da B.T. i en YouGov-måling for to år siden spurgte danskerne: 'Er det okay at bruge ordet 'bøsserøv' som skældsord', svarede 16 procent af danskerne 'ja'. Men da vi for nylig stillede præcis det samme spørgsmål til danskerne, var antallet af 'ja'-svar steget til 22 procent. Begge år viser undersøgelsen, at mænd synes, det er mere okay at sige 'bøsserøv', end kvinder synes.

»Men alligevel er der ting i bagagen, der har sat et aftryk.«

Han er blevet råbt efter på gaden, forfulgt af en bil med unge mænd, der råbte, at de vidste, hvor han boede, og hvem hans kæreste var. Han fortæller, at han er blevet chikaneret og slået ned på Vesterbrogade ved højlys dag – en episode, han valgte ikke at anmelde.

»Jeg tror, at jeg som homoseksuel mand især i mine yngre år måtte udvikle et ret hardcore filter i forhold til, hvor jeg kunne løbe ind i problemer,« siger han.

Det er et filter, han i dag forsøger at fjerne, men det kan stadig mærkes, selvom Chris Pedersen oplever det offentlige rum som et mere trygt sted i dag.

Morten Kjeldgaard er 100 procent åben om sin seksualitet. Både på sociale medier og i den virkelige verden. Men i den virkelige verden passer han alligevel bedre på sig selv. Han modtager dødstrusler på sin Instagram-profil, men de fysiske overfald påvirker ham mest. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Morten Kjeldgaard er 100 procent åben om sin seksualitet. Både på sociale medier og i den virkelige verden. Men i den virkelige verden passer han alligevel bedre på sig selv. Han modtager dødstrusler på sin Instagram-profil, men de fysiske overfald påvirker ham mest. Foto: Bax Lindhardt

Det er desværre en følelse, 'Vild med dans'-stjerne og personlig træner Morten Kjeldgaard genkender.

»Jeg er gennem mit liv blevet mobbet, kaldt homofobiske ting, skubbet, spyttet på og fået et par på hovedet. Alt sammen på grund af min seksualitet,« fortæller han.

»For en del år siden blev jeg konfronteret ved et busstoppested. De kaldte mig 'bøsserøv', og jeg blev truet med tæsk. Flokken på tre endte med hver især at spytte på mig og gå.«

Den og andre lignende oplevelser sidder stadig i ham.

»Nu kan jeg godt holde kort omkring min kæreste på gaden eller give ham et kys, men at gå hånd i hånd ned ad Strøget kommer jeg nok aldrig til. Jeg ville føle, jeg var en åben skydeskive.«

»Når jeg ikke holder min seksuelle identitet hemmelig på nogen måde, er det også, fordi jeg har besluttet, at nogen bliver nødt til at stå frem, uanset om det har omkostninger eller ej, fordi det er vigtigt, at alle kan se, det er muligt at leve et godt liv som homo,« siger Leonora Christina Skov. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere »Når jeg ikke holder min seksuelle identitet hemmelig på nogen måde, er det også, fordi jeg har besluttet, at nogen bliver nødt til at stå frem, uanset om det har omkostninger eller ej, fordi det er vigtigt, at alle kan se, det er muligt at leve et godt liv som homo,« siger Leonora Christina Skov. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

For forfatter Leonora Christina Skov ser virkeligheden anderledes ud. Hun oplever ikke det samme, selvom hendes to selvbiografiske bøger, der er læst af mange danskere, handler om at springe ud.

»Jeg havde egentlig forestillet mig, at det kunne give problemer, og her tænker jeg på, at jeg mistede det meste af min familie, da jeg sprang ud for mange år siden og gennem årene bestemt ikke har oplevet Danmark som frisindet.«

På trods af hun ikke oplever at blive råbt efter på gaden, ser hun stadig et stort problem, når hun holder foredrag i mindre byer.

»Hver gang jeg har besøgt mindre byer, har der stået kvinder og mænd i alle aldre foran mig og fortalt, at de er blevet fravalgt af deres familier, fordi de er homoer. Eller, alternativt, at de har fravalgt deres familier, fordi familierne har opført sig fordømmende, da de sprang ud.«

Gustav Salinas oplever, at måden folk ser ham på, har ændret sig meget. For mange år siden var hans måde at være på eksotisk for de fleste, i dag oplever han det som mere almindeligt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gustav Salinas oplever, at måden folk ser ham på, har ændret sig meget. For mange år siden var hans måde at være på eksotisk for de fleste, i dag oplever han det som mere almindeligt. Foto: Bax Lindhardt

Tv-personlighed og sundhedscoach Gustav Salinas er også en af de mange, der har været udsat for vold og had. For cirka ni år siden blev han overfaldet, og det har sat sig spor.

»Jeg siger til mig selv, at jeg vil ikke være bange, men jeg kigger stadig mig selv over skulderen. Jeg ved jo godt, at jeg fik den flaske i hovedet, fordi jeg var mig,« siger han.

»Derfor besluttede jeg mig for at blive fysisk stærk, så der ikke længere var nogen, der turde gøre mig noget,« fortsætter Gustav Salinas, der i dag arbejder med sundhed og fitness.

Hans kæreste har det ikke helt på samme måde og vil stadig gerne vil gå i en bue uden om folk, der ligner nogen, der kunne gøre dem ondt.

Uffe Buchard kan ikke mindes, at han nogensinde har haft en eneste forholdsregel i forhold til, hvordan han fremstår, eller hvad han gør i det offentlige rum. Det har aldrig haft mærkbare konsekvenser for ham, og det skræmmer ham ikke, at det kan have det. Foto: Mathias Eis Vis mere Uffe Buchard kan ikke mindes, at han nogensinde har haft en eneste forholdsregel i forhold til, hvordan han fremstår, eller hvad han gør i det offentlige rum. Det har aldrig haft mærkbare konsekvenser for ham, og det skræmmer ham ikke, at det kan have det. Foto: Mathias Eis

Uffe Buchard er modeskribent og kreativ direktør, og selv om han både er homoseksuel og forholdsvis flamboyant, så har han aldrig været udsat for vold.

Han er vandret over Rådhuspladsen i alt fra sarong til dinglende kæder og grønt hår, og i sine yngre år har han optrådt med makeup og fjerboa, men det eneste, han har oplevet, er, at nogle, ifølge ham selv, 'bonderøve' har råbt ad ham.

»Måske har jeg været heldig,« siger han.