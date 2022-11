Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag fik Cecilie Schmeichel sig en grim oplevelse i sit køkken, som endte med at sende hende en tur på skadestuen.

Her gik der nemlig ild i en gryde med olie.

Sådan skriver 'Vild med dans'-stjernen og influenceren Cecilie Schmeichel søndag i et opslag på Instagram.

Her fremviser hun en højre hånd, der er godt pakket ind i bandage.

»Vi slap med noget af en forskrækkelse, da der opstod brand i vores køkken i fredags. Alle er o.k., forskrækket, men okay. Jeg måtte dog en tur på skadestuen, da jeg fik den brændende gryde med olie over mig,« forklarer hun.

Hun er dog heldig og får ikke nogen mén fra oplevelsen.

»Jeg er sluppet rigtig heldigt, og mine skader på hænder og ben heler og kommer ikke til at have på langvarig påvirkning.«

Videnscentret Bolius har skrevet en guide til, hvordan man slukker en brand

Du må ikke flytte på gryden eller panden med det brændende fedtstof. I stedet skal du lægge låg på eller forsøge at kvæle den. Du må aldrig forsøge at slukke branden med vand.

32-årige Cecilie Schmeichel har skabt sig en karriere som influencer, og i år deltog hun i 'Vild med dans', hvor hun sammen med dansepartneren Damian Czarnecki nåede semifinalen.