'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen og hans kæreste, den tidligere model Joan Divine, har mistet deres ufødte barn.

Det skriver Joan Divine på sin blog, hvor hun også beskriver, hvordan det ikke er første gang, at kendisparret går gennem sådan en tragedie.

'Det er slet ikke til at bære, og der er ingen ord for den smerte, vi gennemgår. Dette er 3. gang, vi er gravide sammen, og alle gange er graviditeten gået til grunde,' skriver Joan Divine.

Parret er netop nu på vinterferie i Thailand.

Arkivfoto. Michael Olesen med Joan Divine. Foto: Keld Navntoft Vis mere Arkivfoto. Michael Olesen med Joan Divine. Foto: Keld Navntoft

Ferien var dog tæt på at blive aflyst, da den spontane abort skete få uger før afgang.

'Thailand turen skulle ha’ været en helt anden tur, vi skulle nemlig ha’ været 12 uger henne med en lille spire i min mave. Men sådan blev det desværre ikke, da jeg var til scanning lidt over uge syv, kunne man desværre se, at vores mirakel var smuttet alt for tidligt over på den anden side i uge seks ca', skriver hun.

Det er ikke første gang, at 40-årige Joan Divine åbner op for hendes og Michael Olesens kamp for at blive forældre.

Den tidligere model har flere gange tidligere beskrevet på sin blog, hvordan de har været gennem utallige omgange fertilitetsbehandling.

For bare seks måneders tid siden fortalte hun, at parret efter hele 15 opslidende omgange fertilitetsbehandling på syv år havde valgt at stoppe med at prøve.

'Det er gået op for mig nu, at jeg nok sikkert ikke bliver mor,' skrev hun og fortsatte:

'Det er simpelthen det hårdeste, jeg nogenside har prøvet; bare at sige det til mig selv, vores forsøg er brugt op, vi har været igennem alt, vi har prøvet alt, det virker ikke. Og efter 15 forsøg kan min krop ikke mere.'

Joan Divine formåede dog altså at blive gravid uden fertilitetsbehandling.

Michael Olesen og Joan Divine på et foto fra 2014. (Foto: David Leth Williams/Scanpix 2014) Vis mere Michael Olesen og Joan Divine på et foto fra 2014. (Foto: David Leth Williams/Scanpix 2014)

Desværre resulterede det altså endnu engang i ulykkelige omstændigheder.

'Jeg græder, fordi livet er uretfærdigt. Jeg græder, fordi der ikke er nogen forklaring på, hvorfor det ikke kan lykkes. Jeg græder, fordi jeg hader min krop, fordi den ikke 'virker',' skriver hun blandt andet.

'Jeg græder, fordi jeg ikke kan se nogen mening med mit liv uden barn/børn. Jeg græder bare fordi jeg ikke kan overskue mere….,' skriver hun også.

Hun påpeger endvidere, at parret på nuværende tidspunkt ikke har uddybende kommentarer til den spontane abort, da de befinder sig i en sorgproces.