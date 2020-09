Den 31-årige danser Malene Østergaard gør efter syv års pause comeback i 'Vild med dans' med en masse Hollywood-oplevelser i bagagen.

Siden hun i 2013 sagde farvel til Danmark med en syvendeplads i 'Vild med dans' med skuespilleren Thomas Ernst, har hun nemlig søgt lykken i den amerikanske filmby og blandt andet haft små roller i flere kendte amerikanske tv-programmer.

»Jeg har været med i tv-serierne 'Brooklyn Nine-Nine' og 'Rosewood' og lavet noget med blandt andet David Fincher, Jennifer Lopez, Pitbull og Fallout Boy,« fortæller Malene Østergaard, der sammen med sin mand og to børn nu er flyttet tilbage til Danmark.

Malene Østergaard har tidligere vundet VM i latin showdance og også boet en overgang i Hongkong. Nu er hun er glad for at være tilbage i 'Vild med dans', der til at starte med gav hende blod på tanden efter at lave mere tv.

Håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Jeg glæder mig til at tage Lars (tidligere håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen, red.) igennem hele læringsprocessen. Siden jeg sidst var med, har jeg lært en masse nyt, og det glæder jeg mig til at gøre brug af.«

Hun tilføjer:

»Jeg har lært så meget af de mange dygtige artister, jeg har arbejdet med. Det har selvfølgelig heller ikke altid været nemt at skulle klare sig i Los Angeles, betale husleje og gøre det godt inden for underholdningsbranchen, der kræver, at man ikke holder sig tilbage, så derfor er det fedt, at 'Vild med dans' ville have mig med, da jeg flyttede hjem igen.«

Da B.T. møder Malene Østergaard ved årets første 'Vild med dans'-pressemøde, kigger Lars Krogh Jeppesen overrasket på sin nye dansepartner.

»Jeg vidste slet ikke, at du havde prøvet alt det, du nævner. Det må jeg lige høre mere om,« tilføjer han med et smil.

