'Vild med dans'-danser Morten Kjeldgaard påtager sig en lille del af skylden for, at 2020 endte, som det gjorde.

I et nyt Instagram-opslag, hvor han deler et gammelt billede, som han første gang lagde op for et år siden ved indgangen til 2020, skriver han:

»2020 tog sgu røven på os alle. Sidste år så mit 'Godt nytår'-billede sådan her ud. Kan ikke finde ud af, om jeg er kommet til at provokere det dengang kommende 2020 lidt for meget, for synes dælme godt nok det har opført sig dårligt. Kan dog afsløre, at jeg holder mig i skindet i år og lover, at der ikke kommer en lignende velkomst til 2021, så er der da chance for en noget lysere fremtid for os alle. Så velbekomme. P.S. fjolleri kan forekomme'.«

Det gamle billede, som han har lagt op i en censureret version er et nøgenbillede, hvor han står med ryggen til kameraet og kigger ud over et blåt hav.

Sidste år, da han delte billedet, lød teksten uvidende om en kommende coronakrise:

»Nytår: Ingen top nine-billeder herfra bare en hvid bagdel, som er spændt på, hvad 2020 har at tilbyde af klask og ellers fantastiske oplevelser. Og så krydser jeg da bare fingre for, at jeg ikke sådan generelt glemmer at tage bukser på i det nye år. Tak for et fantastisk år skønneste insta-følgere, jeg ønsker jer alt det bedste i det nye år.«

Dengang fik billedet cirka 4700 likes blandt andet fra kendis-kollegaer som Gustav Salinas, Puk Elgaard, Mikkel Kessler, Line Baun Danielsen og Lene Beier.

Den nye version har efter et halvt døgn cirka høstet 3400 likes og endnu engang fra folk som Gustav Salinas og Mikkel Kessler.

Morten Kjeldgaard blev for nylig nummer fem i efterårets udgave af 'Vild med dans', hvor han dansede med radiovært Sara Bro, og derudover har han i 2020 gjort sig bemærket i TV3-programmet 'Fangerne på fortet'.