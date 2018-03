Det var med jubel og smil, at den tidligere forsangerinde fra Vild Med Dans-bandet ‘The Antonelli Orchestra’, afslørede, at hun venter et sommerbarn.

Det skriver BILLED-BLADET.



Den 38-årige Nellie Ettison kaldte det et lille mirakel, at hun er blevet gravid i hendes alder, mens hun afslørede kønnet på den lille ny til BILLED-BLADET:



»Vi skal have en lille pige. Jeg er fire måneder henne og skal føde i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Jeg fylder 39 år om ikke så længe, så jeg er enormt glad og lykkelig for at være gravid.«