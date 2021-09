Med sine 30 år er det nok de færreste, der ville sætte maratonløberen Abdi Ulad i kategorien 'gammel'.

Men det gør han altså selv. Han er dog blandt de yngste deltagere i dette års 'Vild med dans'.

Han har tidligere fortalt til B.T., at han har svært ved at gå baglæns og dreje rundt, hvilket jo godt kan blive et problem, når man medvirker i et danseprogram. Det satte han nogle ord på, da den første dans var overstået.

»Jeg er for gammel til at gå baglæns og dreje rundt om mig selv – jeg bliver sgu lidt rundtosset. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan,«

Maratonløber Abdi Ulad med dansepartner Malene Østergaard. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Maratonløber Abdi Ulad med dansepartner Malene Østergaard. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Og det er heldigt. For når man skal ud på 'Vild med dans'-gulvet er det formentligt svært at se sig blive kastet ud i en piruet eller to.

Heldigvis er Abdi Ulad udstyret med en dansepartner, Malene Østergaard, der tager hensyn til hans 'skavank'.

»Jeg synes, det er en kæmpe udfordring. Men vi afprøver så mange ting og Malene tilpasser det, så jeg også kan komme levende igennem,« fortæller han.

På trods af det, gør han sig ikke nogle forhåbninger om at blive helt dus med piruetterne.

»Jeg er lige fyldt 30, det er ikke nu, jeg skal udvikle min motorik – men jeg kan jo stadig have en fest,« lyder det fra ham.