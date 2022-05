»Det krævede supermeget af min tid. Pludselig var der ikke så meget tid og overskud til det hele.«

Sådan fortæller Oscar Bjerrehuus om sin deltagelse i 'Vild med dans' i 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter', hvor han afslører, at det ikke kun var tid, programmet kostede.

Også hans på daværende tidspunkt tre år lange forhold til Sofie Arendse gik nemlig i stykker.

»Jeg var meget usikker på, hvornår jeg kunne være sammen, og lige pludselig kom vi ind i en anden form for rutine, som på en eller anden måde ikke fungerede,« siger han.

Det var dog ikke kun den 21-årige models deltagelse i danseprogrammet, som vendte op og ned på forholdet.

Kort forinden var de blevet studenter, og den nye hverdag uden gymnasiets faste rutiner ændrede også på, hvor meget tid de to brugte sammen.

Når der endelig, mellem de mange øvetimer forud for fredagens 'Vild med dans', blev tid til at ses, var det ikke det samme.

»Der var en form for følelse af, at vi ikke rigtig kunne 'connecte' på samme måde mere, og vi kunne ikke være sammen, som vi plejede at være,« forklarer Oscar Bjerrehuus.

»Det var, som om vi ikke rigtigt havde noget at tale om, og det var superunderligt, og jeg tror, at for os begge to var rigtig ubehageligt, fordi vi ikke rigtigt vidste, hvad det var, der forårsagede det.«

Og det var mere, end forholdet kunne klare.

I 'Vild med dans' formåede Oscar Bjerrehuus og dansepartneren Asta Björk at danse sig helt til semifinalen, som blev sidste stop for parret, som dog af bookmakerne på forhånd var spået et tidligt exit.

Siden da har Oscar Bjerrehuus levet singlelivet. Noget, der indirekte har kunne følges i DR-serien 'Mere voksen end Bjerrehuus', som følger det særprægede forhold mellem Oscar Bjerrehuus og hans far, Oliver Bjerrehuus.

Her vakte det blandt opsigt, hvor meget og hvor åbent Oliver Bjerrehuus talte om sex med sin søn.

Det er dog noget, Oscar Bjerrehuus tager ganske afslappet.

»Der har aldrig rigtigt været noget filter. Det er måske ikke det mest normale i alle familier, men vi har altid været meget åbne om det meste og også snakket meget om sex, for det er meget vigtigt at vide noget om, og at det ikke skal være et tabuemne,« fortalte Oscar Bjerrehuus dengang til B.T.