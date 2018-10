Skuespilleren Esben Dalgaard, der lige nu er aktuel i TV 2-programmet 'Vild med dans', har haft kræft. Det fortæller han til Se & Hør.

Et modermærke med et mystisk udseende viste sig at være modermærkekræft.

»Den 6. september 2012 havde min kone termin med vores lille datter, Alberte, og lige præcis dén dag får jeg en opringning fra lægen om, at det skrab, de havde taget på mit modermærke nede på maven, det desværre indeholder en aggressiv kræftform,« siger Esben Dalgaard til ugebladet.

Dagen, der ellers skulle have været en lykkelig dag, blev en 'forfærdelig' dag ifølge skuespilleren, der fortæller, at han blev lagt på operationsbordet med det samme.

Sidste fredag røg Esben Dalgaard og Mille Funk i omdans, men de blev stemt videre og er fortsat med i konkurrencen.

Det var for at mindske risikoen for, at kræften spredte sig til de vitale organer bag maveskindet.

Esben Dalgaard fik fjernet fire gang fire cm i længden og tre cm i dybden for at sikre sig, at kræften blev fjernet.

I dag takker han sin kone for, at det ikke udviklede sig yderligere dengang.

Det var nemlig konen, der ifølge skuespilleren 'havde vredet armen om på ham' og 'tvunget ham til lægen', efter modermærket havde flyttet sig et par centimeter.

Skuespiller Esben Dalgaard og danser Mille Funk ved pressemødet.

Han deler nu sin historie for at opfordre andre - særligt mænd - til at gå til lægen, hvis noget ikke er, som det skal være.

Fredag aften danser Esben Dalgaard endnu en gang i tv-showet 'Vild med dans', hvor han og den professionelle danser Mille Funk på trods af at være i farezonen sidst stadig er med i konkurrencen.

Skuespilleren håber særligt på at gå videre efter fredagens program, da 'Vild med dans' rykker til Det Kongelige Teater næste uge for at støtte Knæk Cancer.

Lige nu er Esben Dalgaard også aktuel i TV3-serien 'Hånd i hånd', og tidligere har han spillet med i 'Gidseltagningen' og 'Mord uden grænser'.