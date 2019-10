Ind til videre er det kun kvindelige deltagere, der er røget ud af årets udgave af ’Vild med dans’.

Men det kommer sjette runde til at lave om på. I hvert fald, hvis man spørger Danske Spil.

Her vurderer oddssætterne, at det fredag er en mand, der vil forlade programmet.

Og den uheldige danser, vil ifølge dem blive bordtennisspilleren Michael Maze.

Michael Maze (yderst til højre) har størst sandsynlighed for at ryge ud i aften, hvis man spørger bookmakerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Michael Maze (yderst til højre) har størst sandsynlighed for at ryge ud i aften, hvis man spørger bookmakerne. Foto: Martin Sylvest

»Det er første gang i Vild med Dans’ historie, at de første fire kendte til at blive stemt ud, er kvinder. Så det har været meget overraskende. Nu går den nok heller ikke længere for mændene,« siger Mathias Reimer Larsen, oddssætter hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

Ifølge Mathias Reimer Larsen er der en særlig årsag til, at det netop er Michael Maze, som man hos Danske Spil har sat til at blive stemt ud fredag.

»Det har vi, fordi parret er gået lidt i stå i deres udvikling. De får samme point af dommerne uge for uge, og oveni var parret i omdans i sidste uge, hvilket altid er et faretegn«, siger Mathias Reimer Larsen.

Michael Maze er dog ikke den eneste mandlige deltager, som ifølge bookmakerne er i fare for at ryge ud.

Skuespiller og instruktør Jakob Fauerby og danseren Silas Holst er ifølge bookmakerne et af favoritparrene til at vinde 'Vild med dans'- Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller og instruktør Jakob Fauerby og danseren Silas Holst er ifølge bookmakerne et af favoritparrene til at vinde 'Vild med dans'- Foto: Martin Sylvest

Også den tidligere model Oliver Bjerrehuus’ søn er i fare for at skulle forlade det populære danseprogram.

Med odds 3,00 er han lige efter Michael Maze, der har det ringeste odds på 2,00.

»De undgik omdans i sidste uge, men har været det før. Selvom Oscar Bjerrehuus udvikler sig, går det ikke så stærkt som hos mange af de andre par, så de er i større fare end andre«, lyder det fra odsssætteren.

Derimod er tiltroen større til kendiskokken Umut Sakarya.

Tv-kokken Umut Sakarya og Jenna Bagge klarer sig ok, men danser videre på lånt tid, mener bookmakerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Tv-kokken Umut Sakarya og Jenna Bagge klarer sig ok, men danser videre på lånt tid, mener bookmakerne. Foto: Martin Sylvest

»Det store udskilningsforløb er for alvor i gang, og nu bliver dem, der kan danse, og dem der ikke kan, virkelig adskilt. Selvom man stadig kan hænge på lidt endnu, hvis man er god til at få seerstemmer. Det er for eksempel tilfældet for Umut Sakarya. Vi vurderer ikke, han bliver stemt hjem på fredag. De skal danse Quickstep, og jeg er sikker på, det bliver en fest, men det er begyndelsen til enden for ham og Jenna Bagger,« siger Mathias Reimer Larsen.

Ifølge Danske Spil får man odds 5,00, hvis Umut Sakarya bliver stemt ud fredag, mens der er mere end dobbelt så meget til dem, der tror på, at han vinder programmet.

Her er man oppe på odds 12,00.

Favoritterne til at vinde ’Vild med dans’ er Neel Rønholt og Michael Olesen.