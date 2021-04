'Vild med dans'- og 'Korpset'-deltageren tager hver dag et aktivt valg.

Christel Pixi har været med i 'Vild med dans', og for tiden kan vi følge hende i TV 2-programmet 'Korpset', hvor hun sammen med 11 andre kendte danskere gennemgår et benhårdt træningsforløb under ledelse af tre tidligere elitesoldater.

Som lidt af en kontrast til 'Korpset', bager hun også overdådige kager i 'Go' morgen Danmark' samt er dj og kogebogsforfatter.

Og det hele gør den 35-årige tv-stjerne med højt humør, hvilket er til stor inspiration for mange og heriblandt hendes følgere på Instagram. Derfor spørge de, hvad hemmeligheden bag det evigt gode humør og positive sind er.

'Alting i livet er en fase, så når der er bump på vejen, så slutter det også. Jeg har også dårlige dage, og det skal der absolut være plads til, ellers ville livet være monotont. Men hvis man dvæler i det negative, så avler det negativitet,' fortæller hun i en story på Instagram.

Som alle andre mennesker er Christel Pixi altså ikke glad hver dag, glæden kommer i hvert fald ikke af sig selv til hende. Men hun gør noget, der gør hende glad. For eksempel spiser hun et stykke wienerbrød cirka hver eneste dag. Og så styrketræner hun, dyrker crossfit, ror, dyrker bikramyoga og er vinterbader.

'Det er et aktivt valg at vælge det positive, der er altid noget godt at holde fast i, selv når det hele ramler. Hver dag skal man huske det og huske at gøre noget, der gør en glad. For er man glad, så er man også bedre for sig selv og for dem omkring én,' fortæller hun.

Christel Pixi var i 2019 med i 'Vild med dans' sæson 16, hvor hun sammen med sin dansepartner, Thomas Evers Poulsen, var det tredje par i konkurrencen, der blev stemt ud.

